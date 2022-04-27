Азербайджанский арбитр Парвин Талыбов получил назначение от УЕФА.

Как сообщает azerisport.com, помощник арбитра категории ФИФА будет работать на финальной части юношеского первенства Европы (U-17), матчи которой пройдут 16 мая – 1 июня в Израиле.