Азербайджанский арбитр Парвин Талыбов получил назначение от УЕФА.
Как сообщает azerisport.com, помощник арбитра категории ФИФА будет работать на финальной части юношеского первенства Европы (U-17), матчи которой пройдут 16 мая – 1 июня в Израиле.
Азербайджанский арбитр Парвин Талыбов получил назначение от УЕФА.
Как сообщает azerisport.com, помощник арбитра категории ФИФА будет работать на финальной части юношеского первенства Европы (U-17), матчи которой пройдут 16 мая – 1 июня в Израиле.
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