Михаил Финкель – о деле против «Аэронавтикс»: Баку не следует воспринимать это серьезно

Когда между такими странами как Азербайджан и Израиль на глазах у всего мира развиваются прекрасные стратегические, партнерские и бизнес-отношения, а также связи в области безопасности – это не может не вызывать зависти у конкурентов, желания нагадить и испортить эти отношения.

Об этом в беседе с Minval.az сказал израильский политолог, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель, добавив, что известный инцидент, о котором накануне написал Minval, возник после того, как в 2017 году израильская компания «Аэронавтикс» поставила в Азербайджан беспилотники, а ее представители, побывав в Баку, провели обучающий курс для азербайджанских военных по использованию этого вооружения.

Таким образом, по его словам, случилось так, что после проведения курсов азербайджанские военные использовали беспилотники в очередном витке противостояния, отвечая на интенсивные обстрелы армянской стороны, в то время как в непосредственной близости от места запуска находились израильские специалисты.

«То есть беспилотники были использованы по своему прямому назначению, как говорится, в рамках инструкции. Однако близкое местонахождение с местом запуска представителей компании-производителя стало причиной инцидента. И посыпались обвинения в адрес представителей этой компании в Израиле, которые дошли до юридического советника нашего правительства господина Мандельблита. Он долго думал, но в итоге решил дать делу ход.

Обвинения были всякие, вплоть до того, что представители компании-производителя якобы сами нанесли удар беспилотниками по армянской стороне, а это недопустимо, потому что Израиль и Армения не находятся в состоянии войны. Кроме того, компания, обучая кого-либо, не может использовать свое оружие против третьих стран.

В общем, обвинения сыпались и сыпались, а дальше пошло, поехало… Однако важно понимать, что в Израиле, как и во многих других странах, есть две силы. Это сила друзей азербайджано-израильской дружбы, а также сила негативная – влияние армянского лобби», — отметил политолог.

Армянское лобби, безусловно, связано с этим инцидентом и его «уши» отчетливо видны за всем этим, также добавил он.

Один из наиболее, по словам политолога, «говорливых» представителей армянского лобби в Израиле — это бывший депутат израильского парламента, уроженец Еревана, человек репатриировавшийся в Израиль из Армении, Александр Цинкер.

«Он занимается такими вещами. Он четыре года был парламентарием Кнессета, у него сохранились активные связи в этих кругах, а также есть связи в русскоязычных и ивритоязычных СМИ Израиля. этот самый человек, который может стоять за такими делами, используя свои связи», — отметил израильский политолог.

Также важно, по его словам, понимать, кто такой юридический советник Мандельблит. Личность это неоднозначная и стоит за многими юридическими делами «непонятными и неприемлимыми для здравомыслящих людей, как в Израиле, так и за его пределами».

Мандельблит, отмечает политолог, в частности, стоит за юридическими расследованиями и судебными делами, в том числе, против бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют во множестве нарушений закона, но достаточно упомянуть лишь некоторые.

«Одно из них — это дело о закупке Израилем германских подводных лодок, где автор задается вопросами о том, зачем закупались субмарины и нет ли там коррупции с участием Нетаньяху. Который год это дело существует и постоянно раздувается, хотя, на мой лично взгляд, не имеет под собой никаких оснований.

Другое, весьма абсурдное обвинение Мандельблита заключается в том, что Нетаньяху якобы дали «взятку» в виде освещения его персоны в израильских СМИ, то есть, некие преференции для выгодной подачи его кандидатуры в предвыборный период. Или, например, обвинения Нетаньяху в том, что он получил от какого-то предпринимателя сигары и какие-то бутылки вина. А есть еще обвинение супруги Нетаньяху в том, что якобы она и ее помощницы после ряда официальных банкетов сдавали использованную тару — бутылки, банки, контейнеры, за что были получены деньги, которые не были возвращены в бюджет. Может это было, а может и не было вовсе, но смехотворна сама суть этих обвинений», — сказал политолог.

Он, по словам политолога, представляясь «религиозным евреем с бородой и в черной ермолке, скорее всего, на мой взгляд, сотрудничает с левыми истеблишментом и политическими партиями Израиля», фабрикуя абсурдные обвинения, чтобы любыми способами ликвидировать политической капитал Нетаньяху.

«Теперь о том, какое отношение эти факты имеют к нашей истории. Дело в том, что поддерживают Азербайджан, как правило, правые силы Израиля такие как партия Нетаньяху «Ликуд» и другие партии консервативного, национального и умеренно-религиозного толка». В то время как левые силы, поддерживающие идею «армянского геноцида» и, как правило, армянские интересы, хотят разрушить или хотя бы серьезно испортить отношения между нашими странами, а интересы этих сил, совпадают с деятельностью господина Мандельблита», — отметил политолог.

«Однако на мой взгляд, азербайджанской стороне не следует воспринимать это серьезно. Да, есть дело против израильской компании «Аэронавтикс», которая производит поставляемые в Азербайджан беспилотники. Скорее всего, они заплатят какой-то штраф, может быть и большой. В результате, в будущем представители этой и других военных компаний Израиля не будут находиться в радиусе запуска произведенного ими вооружения, соблюдая некий новый протокол. Они станут аккуратными, если, конечно, у них не будет специальных разрешений наших министерств. Вот и все, чем это закончится. Конечно, никаких брешей, как мне кажется, в отношениях Азербайджана и Израиля не появится — нужно понимать, что основой в таких историях является политическая борьба правых и левых сил для решения своих внутриполитических проблем. Нужно понимать, что многие «левые» в Израиле не только выступают на стороне радикального армянства, но и ратуют за мир с самыми одиозными палестинскими террористическими группировками, находящихся за чертой закона, они безумны, деструктивны и не поддерживаются большинством израильтян», — резюмировал собеседник Minval.az.

В. Мансуров