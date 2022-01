Китай опубликовал снимки Марса с орбитального модуля «Тяньвэнь-1»

Государственное космическое управление КНР обнародовало в субботу серию снимков Марса, сделанных орбитальным модулем космического зонда «Тяньвэнь-1».

Модуль работает на орбите Марса 526 дней, находясь на удалении от Земли на расстоянии 3,5 млн км, отмечается в сообщении. Передача фото заняла около 19,5 минуты.

Wow! This is yet another surprise from the Tianwen-1 mission. The orbiter had apparently released a small sub satellite while in Mars orbit, returning these outrageous images. [CNSA/CLEP/PEC] https://t.co/hPezkaDOgn pic.twitter.com/b22JvIQgAb

— Andrew Jones (@AJ_FI) January 1, 2022