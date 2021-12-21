«Шлагбаум в небе»: масштаб «европоражения» Армении

Европейское небо остается закрытым для армянских авиаторов по крайней мере до конца 2022 года, и это уже не «утечка», а официальная информация. Как унылым тоном констатирует Комитет гражданской авиации Армении, еще в 2020 году Европейская комиссия внесла все авиакомпании Армении в обновленный «Список авиационной безопасности ЕС» (EU Air Safety List), или , иначе говоря, в «черный список». По мнению европейских авиарегуляторов, армянские авиакомпании не соответствуют международным стандартам безопасности. А значит, европейское небо для них закрыто. Можно только использовать процедуру «мокрого лизинга» — то есть арендовать самолет с экипажем, техническим обслуживанием и страховкой, и оплачивать по часам. Именно так собирается летать в Европу недавно появившаяся на армянском рынке авиакомпания Flyone Armenia. А пока надо приводить в порядок свою воздушную сферу и «дотягивать» ее до европейских стандартов. И пока этого не произошло, Армения будет в «черном списке» ЕС — вместе с Конго, Афганистаном, Суданом и т.д.

Можно, конечно, не без иронии добавить, что Flyone Armenia — это уже далеко не первый претендент на статус «национального перевозчика». «Армянские авиалинии», созданные вскоре после распада СССР, обанкротились в 2004 году, «Армавиа» — в 2014, попытки «запустить» в качестве национального перевозчика Air Armenia и «Тарон-Авиа» к вразумительным результатам не привели. Теперь поставить на крыло пытаются Flyone Armenia, но пока что новоявленная авиакомпания отменяет заранее объявленные рейсы в РФ — куда уж тут мечтать о полетах в Европу…

Но куда важнее другое обстоятельство. В Армении, как проговаривались еще недавно осведомлённые источники, под санкции угодили не отдельные авиакомпании. В «чёрном списке» находится сам КГА. И причина тоже известна: Комитет гражданской авиации Армении выдавал лицензии небольшим авиакомпаниям, которые, напомним, перевозили в Африке наемников и оружие по заказу небезызвестного Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер».

А как раз неделю назад Совет Европейского союза ввёл санкции против Пригожина, ЧВК «Вагнер» и связанных с ней компаний. Армения в санкционном списке как бы не упоминается, но общий тренд налицо.

Более того, накануне и во время 44-дневной войны зафиксировано немало случаев, когда в Армению под видом гражданских грузов доставлялось оружие. Что, напомним, является вопиющим нарушением норм ИКАО. В Азербайджане не скрывают, что иски против Армении еще впереди, и по меньшей мере не исключено, что они затронут и воздушную сферу.

И самое главное, дело не только и не столько в авиации. Армения терпит масштабный провал на западном направлении, что подтвердил последний брюссельский раунд большой дипломатии. В заявлении по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля глава Евросовета выступает с заявлением, где полностью отражена позиция Азербайджана: делимитация и демаркация границ, разблокирование коммуникаций, прояснение судьбы без вести пропавших, и ни слова о «статусе Карабаха», на что рассчитывали в Ереване. Более того, серьезно меняют расклад сил переговоры президента Азербайджана с руководством НАТО. Совет Североатлантического альянса, напомним, подтвердил поддержку территориальной целостности Азербайджана. Одно только это — уже большая дипломатическая победа нашей страны. Наконец, есть еще одна сторона вопроса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Ильхамом Алиевым заявил, что НАТО в Карабахе не занимает чью-то сторону. Однако если Ильхам Алиев и Владимир Зеленский провели переговоры с руководством НАТО, то Никол Пашинян от переговоров в штаб-квартире НАТО решил воздержаться — притом что раньше не упускал случая продемонстрировать Москве свою «самостоятельность» и мелькнуть на натовских мероприятиях. Не то чтобы Пашиняну расхотелось дразнить Москву — иначе он вообще не стал бы уговаривать Шарля Мишеля проводить «посредническую» встречу. Скорее всего, «заквасить» встречу просто не удалось. И к тому же происходит все на фоне резкого роста напряженности в отношениях России и Запада. Что тоже влияет на отношение западных институтов к Армении, входящей в ОДКБ и ЕАЭС. На «Саммит демократии» пролезть можно, а вот на переговоры в НАТО уже не получилось.

Наконец, одновременно неприятные новости приходят и с французского трека, где представители Total ведут переговоры в Баку, Макрон хоть и обещает «не бросать армян», но уже размещает в соцсетях пост на азербайджанском языке, а посол Франции в Азербайджане выражает готовность своей страны помочь в разминировании.

И на таком фоне Армении вряд ли стоит ждать, что ей скоро «поднимут шлагбаум».

Нурани