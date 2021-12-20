«Эхо Карабаха» в небе над Новосибирском и Крымом: Турция или Россия берет верх в беспилотных технологиях?

Военные «беспилотные» технологии — вновь в центре внимания журналистов, политиков и экспертов, прежде всего российских. Несколько дней назад на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова выкатили для испытаний новый тяжелый российский беспилотник «Охотник». Внимание прессы было беспрецедентным. Политической верхушки— тоже: на приемку БПЛА на Новосибирский авиазавод имени Чкалова прибыла делегация во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко и главнокомандующим ВКС России Сергеем Суровикиным. А Криворучко поделился с журналистами: «Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету». В информационном пространстве уже цитируют главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, по мнению которого, «Охотник» превосходит по функционалу и возможностям применения беспилотники других стран, а «турецкие Bayraktar и рядом с ним не стояли».

Затем — новая сенсация в стиле милитари: в России разработана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА, которая будет применяться в составе комплекса вооружения беспилотников. А затем, уже в «Вестях недели», российским БПЛА был посвящён обширный репортаж, и опять с «прицелом» на «Байрактары». Начальник беспилотной авиации Александр Новиков рассказывает, что БПЛА «Орион» может поражать ракетами летящие цели. Журналист уточняет: «То есть он вполне может противостоять «Байрактару»?» Новиков заверяет: «Не только «Байрактару» – любому типу беспилотных летательных аппаратов».

В том же репортаже Юрий Муравкин, заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС России, доказывает: «Для «Панциря» «Байрактар» с его массо-габаритными характеристиками, с его скоростными характеристиками – это самая удобная мишень. Никакой сложности. Если расчет даже подготовлен на оценку «удовлетворительно», никакой сложности, я вас уверяю, не представляет. Это очень легкая и очень лакомая для «Панциря» мишень». Случаи же, когда турецкие «Байрактары» уничтожали российские «Панцири», Муравкин прокомментировал просто: «В Карабахе «Панциря» не было. В остальных местах… Во всем важны нюансы. Если в «Панцире» нет расчета, он где-то стоит на улице, если «Панцирь» не находится в боевом режиме, то это просто полигонная цель для тренировки расчета «Байрактара».» В общем, «человеческий фактор»: там арабский расчет «Панциря», уверяют российские источники, «вышел покурить», здесь атака шла с двух сторон…Мелькнул в репортаже и «Байрактар», сбитый, как утверждается, в окрестностях российской базы «Хмеймим».

И как это понимать? Почему в роли не только военно-технического конкурента, но и «вероятного противника» российских БПЛА рассматривается именно «Байрактар», а не какие-то модели американских или израильских беспилотников?

Догадаться, впрочем, можно. «Байрактары» не только бьют рекорды популярности на мировом оружейном рынке. Они действительно показали себя «в деле», и прежде всего против армий и вооруженных формирований, созданных и выпестованных Россией. И если воинство генерала Хафтара в Ливии еще может считаться «не совсем армией», то вот ВС Армении в Карабахе — пример для России куда более тревожный. Тем более что ни для кого не секрет: армянская армия строилась по российским лекалам, использовала российское оружие (вплоть до «Искандеров» такой дальности, которые вообще не подлежали экспорту) и применяла российскую тактику.

А теперь это уже не просто теоретические выкладки. Турецкие «Байрактары» закупает Украина, и вряд ли только для парадов и престижа. В Киеве не скрывают, что очень заинтересовались азербайджанским опытом. Тем более что, добавим от себя, Азербайджан — первая и пока единственная страна на постсоветском пространстве, кому удалось восстановить свою территориальную целостность военным путём и собственными силами. И да, этот опыт по понятным причинам интересует не только Украину — есть еще Грузия и Молдова. Со своими оккупированными землями и поисками ответа на вопрос, имеют ли вообще переговоры шанс «сработать».

Но вот можно ли считать «Орионы» и «Охотники» достойным и исчерпывающим ответом? Тем более что эти БПЛА пока еще в стадии испытаний, а «Байрактары» уже не первый год в серийном производстве? Не говоря о том, что турецкий ВПК тоже не стоит на месте, в том числе и в беспилотной сфере?

Наконец, дело не только в «Байрактарах». Как отметил в интервью El Pais президент Азербайджана Ильхам Алиев, «это общая оценка международных военных специалистов: Азербайджан вел войну XXI века. До нас никто не воевал таким образом. И не только дроны, была очень точная разведка. Были интегрированы дроны, как вы отметили, из двух стран – Турции и Израиля. Имевшиеся у нас израильские дроны были разведывательными дронами и дронами-камикадзе, а турецкие дроны – разведывательными дронами и дронами-истребителями. Объединить их в одной военной операции было нелегко. То же самое можно сказать о нашей системе противовоздушной обороны. У нас есть израильская система ПВО, есть российская система ПВО – S300. У нас есть система противовоздушной обороны «БУК». Таким образом, серьезная цель заключалась также в объединении этих систем противовоздушной обороны, и благодаря их эффективному использованию мы уберегли себя от большой трагедии. Потому что Армения, используя против нас баллистические ракеты, разрушала спящие города. Город Гянджа неоднократно подвергся обстрелу ракетами «СКАД». Они брали под прицел населенные пункты, чтобы разрушить их. Использовали баллистические ракеты «Искандер-М» — они были применены в последний день для разрушения Шуши. И не одна ракета. Большинство их было обезврежено нашей системой противовоздушной обороны. Таким образом, система противовоздушной обороны, дроны, артиллерия. Дроны указывали артиллерии цель». Проще говоря, Азербайджан не просто применил «Байрактары» — наша страна создала современную «военную машину».

И, пожалуй, остается только напомнить, что, как уже рассказывал Minval.az, в июле 2020 года, по «горячим следам» июльских боев на Товузском участке границы, Армения и Россия уже провели совместные учения, нацеленные именно на противостояние турецким БПЛА. После которых громко возвестили: «Байрактаров» можно не бояться!

А потом, после 27 сентября, стало повод для беспокойства имелся. И весьма серьёзный. Так что даже бояться «Байрактаров» надо было вовремя.

Нурани