17 декабря в режиме прямого эфира ютуб канала «Yeni Musavat» транслировалась передача с участием депутата Милли Меджлиса Самеда Сеидова, лидера партии REAL Ильгара Мамедова, политолога и ведущего аналитика АзТв Тофига Аббасова, а таже руководителя медиа группы «Yeni Musavat» Рауфа Арифоглы.

Наткнулся на эфир абсолютно случайно и, должен признаться, на несколько секунд буквально замер. Увидеть такое политическое разноцветие разом в одном эфире было чрезвычайно приятно. Первое, что сразу приходит на ум: активно инициируемый властью процесс развития политического диалога перешел на качественно новый этап своего развития.

Мы с вами являемся свидетелями эволюции как политического диалога, в частности, так и преобразования всей политической системы в целом. Постепенно проявляются контуры образа новой политической конфигурации страны.

Напомним, что непосредственно сам глава государства анонсировал системные реформы, целью которых, отчасти как раз и является формирование новой политической конфигурации страны.

В одном эфире можно было одновременно сразу наблюдать разные подходы, разное видение, разные точки зрения, разное политическое толкование, приверженность различной риторике и стилям изложения мысли.

При этом, подобная разность абсолютно не мешала им слушать друг друга и приходить к общим знаменателям. Весьма конкретные политические вопросы обсуждались с позиций лидера оппозиционной политической партии, представителя партии власти в Милли Меджлисе, популярного в стране аналитика и «капитана» ведущей в стране медиа группы.

Иными словами, в одном эфире было все, что входит в определение «политическая демократия»: СМИ, законотворчество, реальная политика, популярная аналитика и общественное мнение, так как эфир был интерактивным и зрители могли задавать свои вопросы.

Кроме того, данный эфир можно и даже следует воспринимать как очередной жест власти — жест здорового и конструктивного диалога. Власть демонстрирует механизм выстраивания рационального и демократического диалога, в котором логика, рациональность, аргументы и, самое главное, национальные интересы, а не больные амбиции, выступают в качестве общего знаменателя сотрудничества во имя развития общества и страны.

Ау, а где радикалы с кричащими масками на лице? Да, извините, мог бы сразу догадаться, они где-то рядом за углом готовят очередную порцию гнева и ненависти. Или может быть в панике и по привычке измеряют свое артериальное давление? Ведь все, что сближает общество, их сильно раздражает. В диалоге радикализм становится беззубым. В диалоге радикализм теряет возможность для осуществления своих эмоциональных манипуляций. Философия политического радикализма заключается в формуле: настроить всех против всех.

И вдруг на тебе, эти маргиналы в эфире оппозиционного канала видят здоровый и интеллектуальный диалог между властью, оппозицией, общественными активистами и медиа! Конечно, подобная картина для них является кошмарным сном. Ведь благодаря таким инициативам они могут потерять смысл своего существования. Извините, опять неправильно выразился. Будет вернее если скажу, что их кукловоды и заказчики могут потерять к ним всяческий интерес. Да, они не справляются с той задачей, которая поставлена перед ними, а именно — разлагать общество и сеять зерна ненависти. Да грубо, да не приятно, но в этом их предназначение.

Позволю себе предположить, что начатый процесс политического диалога уже необратим. Да, этот процесс будет преобразовываться, будут появляться новые обстоятельства, будут недоброжелатели, но диалог как форма проявления демократических отношений уже стал одной из основных характеристик новой политической конфигурации, которую анонсировал Президент страны Ильхам Алиев.

Таким образом, политический диалог в тандеме с иными будущими нововведениями выступает в качестве демократического механизма реализации реформ и обеспечения общенационального консенсуса. Принципиально подчеркнем, глава государства в своих демократических и системных преобразованиях делает ставку не на административные ресурсы, а на народную поддержку и диалог, который объединяет общество и позволяет каждому быть услышанным.

Вышеупомянутый эфир наглядно продемонстрировал не только эффективность диалога, но и практическую возможность реализации компромисса, что является конечной целью любых демократий.

Представьте, что произойдет с «политическим радикализмом», если в скором будущем мы на государственных каналах увидим рекламу подобных передач оппозиционных ютуб каналов. Подобные инициативы подействуют на радикал-маргиналов, как действует хлор в борьбе с микробами.

Асиф Адиль