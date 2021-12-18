Героизация нацизма: так за что же проголосовала в ООН Армения?

Генеральная ассамблея ООН по инициативе России приняла резолюцию против героизации нацизма и неонацизма — 130 голосами «за». В их числе — Азербайджан, Резолюция, указывают источники, призывает не допускать пересмотра итогов Второй мировой войны, отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, а также выступает против расизма и дискриминации.

Намеренно вынесем за скобки мотивы, по которым против резолюции проголосовали представители США и Украины, а делегации 49 стран, в основном европейских, предпочли воздержаться. Обратим внимание на другое. Среди стран, которые поддержали резолюцию, значится и Армения. С одной стороны, неудивительно и ожидаемо: Армения — союзник РФ, и она голосует вместе с Россией, к примеру, против территориальной целостности Украины и Грузии. Но, с другой, речь идет, напомним, о резолюции, которая прямым текстом осуждает героизацию нацизма и неонацизма.

А в Армении, как уже неоднократно указывалось, эта самая героизация нацизма — часть государственной политики.

В правительственном квартале Еревана установлен памятник Гарегину Нжде, гитлеровскому пособнику и платному агенту СД Гарегину Нжде (если кто забыл, СД признана на Нюрнбергском процессе преступной организацией). Его именем названы площадь и станция метро.

Точно так же в столице Армении есть улица, которая носит имя Драстамата Канаяна, или генерала Дро — того самого, который командовал «Армянским легионом вермахта». Останки этого нацистского пособника торжественно перезахоронены в военном пантеоне «Ераблур». Наконец, именем командира «Армянского легиона вермахта» назван Национальный исследовательский университет обороны МО РА (НИУО).

Достаточно вспомнить, как жестко и аргуме6нтированно обвинил Армению в героизации нацизма президент Азербайджана Ильхам Алиев во время саммита СНГ 2019 года, напомнив Пашиняну про героизацию Нжде. И как сам Пашинян бросился на защиту Нжде, представляя этого платного агента гитлеровских спецслужб как «жертву репрессий» и «героя армянского народа».

Вряд ли требует долгих пояснений то, что в течение 30 лет творили армянские оккупанты на азербайджанских землях — от тотальной «этнической чистки» до грабежа и разрушения всего — музеев, святилищ, домов, даже кладбищ.

Наконец, изрядную информацию к размышлению дает и такой факт, как тесная дружба нынешних властей Армении с неонацистами всех мастей, начиная от «Альтернативы для Германии», чьи депутаты «в знак поддержки» армянской стороны ездили в оккупированный Карабах, и до ультраправых французских политиков, которые в рамках своей предвыборной кампании дружно отправляются в Ереван. В самой Армении их радостно привечают, а вот европейские армяне приходят в ужас от перспективы, что их завтра будут считать сторонниками ультраправых и неонацистов. Не тот имидж, который в Европе можно считать выигрышным.

И вот в ООН страна с таким послужным списком голосует за резолюцию ООН, осуждающую героизацию нацизма. И как это понимать?

А ведь вопрос не только в лицемерии. Для начала, голосование страны в ООН должно отражать ее позицию — это аксиома. Но если страна декларирует в ООН одну позицию, а в реальной политике придерживается другой — это уже повод сомневаться в ее договороспособности. В том числе и в такой деликатной сфере, как Карабах, где у Еревана, включая нынешнюю правящую команду, слишком длинный «хвост» прецедентов, когда Армения на переговорах обещала одно, но вот делала в реальности совсем другое.

Другой вопрос, что играть в такую «двойную игру» в Карабахе у Армении при нынешнем раскладе уже не получится.

Нурани