Так кто же воодушевляет армянских реваншистов?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял российского вице-премьера РФ Алексея Оверчука. Обсуждали перспективы экономического сотрудничества, двусторонние отношения и, конечно же, деятельность трёхсторонней комиссии по разблокированию коммуникаций, где Россию представляет именно Оверчук. Тем более что здесь есть что обсудить: переговоры сначала в Сочи, а затем в Брюсселе создали совершенно новую ситуацию, прежде всего именно в вопросе открытия коммуникаций. Более того, от этого самого открытия выигрывает не только Азербайджан, но и сама Армения, и тем более Россия.

Понятно, что с Оверчуком обсуждались в основном вопросы экономики и логистики. Но процесс разблокирования коммуникаций в частности и нормализации ситуации в регионе вообще самым тесным образом увязан с подписанием мирного договора и делимитацией границ.

А вот тут по-прежнему нет ясности, готов ли к этому Ереван. «Армения, к сожалению, не оставляет попыток взять реванш,» — об этом, напомним, в интервью El Pais заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя ситуацию на границе Азербайджана и Армении и серию устроенных Ереваном провокаций.

Но вот что примечательно. В последние дни, как раз на фоне взлета дипломатической активности в постконфликтном урегулировании, когда, кстати говоря, рухнули надежды Армении на возвращение к «Минской повестке», обсуждению «статуса Карабаха» и т.д., в ТГ-каналы, а вслед за ними и СМИ начали активно продвигать в информационном пространстве этакие «духоподъёмные ролики», посвящённые армянской армии. Сначала ТГ-канал «Военный осведомитель» публикует маловразумительный ролик, где, как утверждается, изображено, как «в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года Вооруженные силы Армении уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125-2ТМ «Печора-2ТМ», принадлежавший армии Азербайджана». Проходит несколько дней, и тот же ТГ-канал публикует следующий ролик: оказывается, «два танка Т-72АВ Вооруженных сил Азербайджана не справились с двумя армянскими военнослужащими в прямом противостоянии».

Здесь, конечно, интересно было бы узнать, как так получилось, что Армения с такой «высокопрофессиональной» армией, где имелись даже «барражирующие боеприпасы», то есть ударные БПЛА, проиграла войну Азербайджану. Еще интереснее, почему эти видео всплыли только через год после войны.

Но зато нет сомнений в другом. Эти пропагандистские ролики явно проливают бальзам на душу и на уши армянских реваншистов, тех, которые все еще продолжают строить планы новой войны, повторной оккупации земель Азербайджана и т.д.

И тут уже нужно учитывать те самые национальные особенности армянского милитари-пиара, которые, как уже неоднократно говорилось в азербайджанском экспертном сообществе, в том числе в Minval.az, сыграли далеко не последнюю роль в срыве переговоров и начале новой войны. Точнее, в формировании в армянском обществе уверенности, будто бы новая война станет повторением боевых действий начала девяностых. Территориальные захваты первой фазы боевых действий не просто «гипнотизировали» местное общество. В Армении просто отказывались воспринимать любые факты, которые не укладывались в схему «у Армении самая сильная армия, наши «зинрворы» — львы со стальными сердцами, а эти азербайджанцы не умеют воевать, в первую войну мы их научили бегать, а теперь научим плавать». И это касается не только парада 2011 года в Баку, где Азербайджан продемонстрировал новые образцы оружия, а наиболее трезвые и дальновидные военные эксперты заговорили, что Баку перевооружает свою армию, расстановка сил меняется. В Армении не изменили своего настроя даже после апрельских боев 2016 года, когда, если говорить начистоту, уже не осталось сомнений, что у карабахского конфликта действительно есть военное решение.

Но что происходит с армянским общественным мнением теперь? Конечно, в адекватном обществе после военного разгрома, флага над Шушой, 10 тысяч дезертиров и 25 тысяч солдат в «мешке» уже не должно было остаться места для иллюзий. Но это в адекватном обществе. А здесь— Армения, где даже во время 44-дневной войны, на фоне непрерывного контрнаступления ВС Азербайджана, официальный армагитпроп рассказывал легенды о мифических «победах» армянского воинства, «сорванном блицкриге» и т.д.

И теперь речь идёт не только о роликах на ТГ-канале. Российские военные эксперты, от Сивкова до Шурыгина, толкуют о «боевой ничье» и рассказывают сказки об «остановленном наступлении» Азербайджана. Словом, общественное мнение Армении убеждают, будто бы победа была возможна в 2020 году и вполне вероятна сейчас. И ненавязчиво подводят к мысли: надо, мол, только избавиться от «капитулянта» Никола, и ситуацию можно развернуть. И если речь идет о боевом реванше, это уже не внутреннее дело Армении.

Понятно, что эти планы не имеют шансов на осуществление вне зависимости от того, будут ли во главе Армении «голуби», «ястребы» или, пардон, «грифы-падальщики». Как предупредил президент Азербайджана в том же интервью, «мы хотим мира, достаточно войны. Мы хотим стабильности, прогнозируемости, хотим, чтобы не было риска каких-либо реваншистских попыток со стороны Армении. Поэтому мы будем внимательно отслеживать все их маневры, перегруппировки и все попытки создать военный потенциал, который может представлять угрозу для нас. Если увидим, что такое происходит, то немедленно устраним угрозу, и они это знают. Знают и международные игроки».

Но вот о том, какую цену придется заплатить самой же Армении за излишнее увлечение этими «духоподъемными» роликами, лучше все-таки подумать до того, как придется в очередной раз расширять территорию военного кладбища «Ераблур».

Нурани