«Черноморский расклад» в переводе на турецкий. И азербайджанский

Анализируя итоги визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель, эксперты, по вполне понятным причинам, уделили основное внимание встречам и заявлениям в рамках «постконфликтной» дипломатии и переговорам с руководством НАТО и ЕС. Однако не меньшего внимания заслуживают и двусторонние встречи президента Азербайджана — и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с президентом Молдовы Майей Санду.

Возможно, по законам жанра, здесь следует напомнить, что с Майей Санду обсуждалось в основном сотрудничество в экономике, главным образом в энергетике, а Зеленский обратился к президенту Азербайджана с просьбой оказать содействие освобождению удерживаемых лиц.

Но при таком анализе за кадром остается, если угодно, «дипломатическая география». В самом деле, если вспомнить, что в сентябре нынешнего года Ильхам Алиев принимал в Баку премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, то вся серия встреч на высшем уровне уже напоминает возрождение ГУАМ. Еще недавно эту организацию воспринимали в лучшем случае как «клуб несогласных» на постсоветском пространстве, затем ее деятельность постепенно ушла в тень. Но сегодня, похоже, многое меняется. Особенно с учетом еще двух новостей. Как указывает пресс-служба Зеленского, «глава украинского государства напомнил, что в феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Учитывая это, президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств».

Это пока что только инициатива. Но в Анкаре уже официально объявлено, что в начале 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня.

Более того, визит Эрдогана анонсирован на показательном фоне. Уже не первую неделю в центре внимания мирового сообщества — риск российского вторжения в Украину. Москва и устами своего президента Владимира Путина, и министерства иностранных дел требует от Запада «гарантий», что НАТО более не будет расширяться на восток вообще и принимать в свой состав Украину и Грузию в частности.

Но если ещё недавно в Брюсселе постарались бы оставить эти заявления без внимания, то теперь руководство Североатлантического альянса открыто вступает с РФ в жесткую полемику. Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще несколько дней назад напомнил, что у РФ в этом вопросе нет права вето, и что претензии России на свою сферу интересов неприемлемы. Теперь же появилось его новое заявление: «НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России». Причем прозвучало это заявление на совместной пресс-конференции с Зеленским, и генсек альянса подтвердил, что со временем членами НАТО станут и Украина, и Грузия.

Но в условиях нынешнего роста напряженности именно Турция, со своими особыми отношениями с Россией, становится одним из основных действующих лиц на украинском треке. И это не только поставка беспилотников «Байрактар». В СМИ уже просочились сведения о сотрудничестве с украинским объединением «Мотор-Сич» в производстве боевых дронов. Наконец, именно через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы проходят в Чёрное море военные суда других стран НАТО.

И если сейчас Анкара и Киев готовят визит Эрдогана в Украину, и в ходе этого визита запланированы переговоры стратегического уровня — это говорит о многом. Более того, вряд ли случайно, что свою заявку на украинском треке Азербайджан сделал синхронно с Турцией. И это при том, что у нашей страны здесь свои давние и «наработанные» позиции: эксперты напоминают, что самый «клуб несогласных» в лице ГУАМ стал возможен именно благодаря азербайджанской нефти.

Наконец, если страны, которые по аналогии с Восточным Средиземноморьем можно назвать «Восточным Причерноморьем», для Азербайджана— ценные партнеры на западном направлении и возможные ворота в Европу, то в Турции прекрасно помнят, что именно в этом регионе в годы существования СССР Москва собирала впечатляющий военный «кулак» для прорыва к Босфору. И если сегодня Россия аннексирует Крым, ведет войну на Донбассе, всеми силами держится за Приднестровье вместе с посёлком Колбасное и его знаменитыми складами боеприпасов, предназначавшимися как раз для советских войск, которым предстояло наступать на северный берег Босфора — в Анкаре из этого сделают выводы. И не только в Анкаре, кстати говоря.

Нурани