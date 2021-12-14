«Армяно-французские аферы»: так кто и кого пытается обмануть?

Между Ереваном и Парижем — «неафишируемый скандал». В Армению прибыл Эрик Земмур — кандидат в президенты Франции. Он не только посетил здесь мемориал «геноцида армян», но и громогласно призвал лучше защищать Армению, «христианскую» страну посреди «исламского океана».

Добавим от себя: Земмур — кандидат, мягко выражаясь, ультраправый. Он открыто делает ставку на исламофобию и ксенофобию. Даже партию свою назвал «Реконкиста» — в честь войны мусульман и христиан на Пиренейском полуострове. И программа у мсье Земмура тоже соответствующая. Так, он предлагает выселить из Франции всех «мигрантов» и не давать гражданства даже тем «понаехавшим», кто уже родился во Франции, запретить давать детям имя «Мохаммед» и другие «нефранцузские» имена и т.д.

Честно говоря, то, что мсье Земмур решил приехать именно в Армению, не случайно. Связи армянской политической верхушки с европейскими, и прежде всего французскими, ультраправыми — уже давно не секрет и не новость. Напомним: в октябре 2020 года, в разгар 44-дневной войны, стало известно, что воевать на стороне Армении отправился из Франции некий Марк де Каккере-Вальменир, лидер крайне правой группировки Zouaves Paris (ZVP), то есть «парижские зуавы». И даже разместил в Инстаграмме свою фотографию — в военной форме, с автоматом Калашникова и с двумя нашивками на груди: армянским флагом и «эсэсовским» черепом. Тогда же, в разгар войны, в Ханкенди отправились политики из немецкой ультраправой «Альтернативы для Германии», также активно эксплуатирующей исламофобские лозунги. И это, кстати говоря, не единственный прецедент активного сотрудничества АдГ с «армянским лобби». К признанию «геноцида армян» призывал небезызвестный Брейвик, тот самый, который в июле 2011 года устроил серию взрывов в правительственном квартале норвежской столицы Осло, а затем расстрелял несколько десятков участников молодежного лагеря Рабочей партии Норвегии на острове Утойя. А на винтовке Брендона Тарранта, расстрелявшего прихожан мечети в австралийском Камбертече, имелась надпись на армянском языке. И такой союз вполне ожидаем. Памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде, установленный в ереванском правительственном квартале, дает здесь изрядную информацию к размышлению.

Тем более вряд ли имеет смысл напоминать, что пещерная исламофобия возведена в Армении в ранг государственной политики. Полностью уничтоженная историческая застройка Еревана, которая была слишком «мусульманской» — не единственное тому доказательство. Куда красноречивее тот вандализм, который учинили армянские оккупанты в Карабахе и Восточном Зангезуре. И тем более очевидно, что власти Армении активно апеллируют на внешнеполитической арене именно к лозунгам «христианской солидарности», запугивают всех и вся «исламской опасностью» и т.д.

На этом фоне, честно говоря, неудивительно, что в Армении перед мсье Земмуром расстелили красный ковёр. Тем более что с помощью его визита свои задачи решает и команда Пашиняна, которой на фоне серии дипломатических провалов остро необходимо хоть что-то, что можно было бы выдать за сногсшибательный успех.

Только вот на сей раз затея, похоже, обернулась громким провалом. Для начала, Земмур — политик для европейской элиты откровенно «нерукопожатный», и демонстративные «обнимашки» с ним никаких дополнительных очков Армении не принесут. Да, он вроде бы занимает в отношении России более лояльную позицию, чем его соперники по французской президентской гонке, но это не значит, что в России благосклонно воспримут такие элементы политического вальса с Парижем.

Но самое главное, возмутились визитом Земмура в Армению…французские армяне. И опубликовали в Le Monde свое гневное послание. Местные армяне, среди которых есть и педагоги, и виноделы, и специалисты в сфере информационных технологий, и люди искусства, не только напоминают, что Земмур в своё время голосовал против закона о криминализации отрицания «геноцида армян». Куда важнее другое. Авторы письма напоминают: Земмур не едет в Армению для того, чтобы услышать местных армян. Он едет для того, чтобы собрать голоса армян Франции. Да, французские армяне могут услышать в его речах нечто такое, что их обрадует. Но, во-первых, авторы письма сквозь зубы признают: такие призывы так и не привели к вмешательству мирового сообщества. И самое главное, христиане Востока для Земмура и ему подобных — не более чем политический инструмент, и интересуют они его исключительно в свете политической исламофобии.

И самое главное, авторы письма напоминают: если Земмур станет президентом, то армяне не смогут получить визу во Францию, их дети не получат здесь гражданства, а родители даже не смогут давать им армянские, то есть не французские, имена. За чем читается вполне четкий месседж, адресованный уже французским армянам: стоит ли так уж очаровываться визитом Земмура?

Тем более понятно и другое. Авторы письма не указывают этого вслух, но армянских активистов Франции явно пугает невеселая перспектива заработать себе имидж твёрдого электората заведомо нерукопожатных политиков. Тем более что в Армению, кроме Земмура, собирается еще один ультраправый кандидат — Валери Пекрес. Год назад, когда в Ханкенди отправились активисты немецкой АдГ, реакция немецких армян тоже была далеко не однозначной. «Мы крайне критически расцениваем этот визит, — заявил представитель Центрального совета армян в Германии Андраник Азнавур. — И мы опасаемся использования войны и страданий в регионе. Нагорный Карабах не должен быть местом для внутренней политики Германии». Но и здесь, судя по всему, армянским активистам совсем не хотелось попасть в «одно предложение» с АдГ.

И точно так же понятно и другое. Да, во Франции с ее многочисленной армянской общиной голоса избирателей армянского происхождения — ценный актив, и в результате заигрывать с Ереваном ради голосов французских армян пытаются многие. Но вот готова ли Франция оказать Армении реальную, а тем более военную поддержку — вопрос открытый. А вернее сказать, риторический. Тем более сейчас, когда руководители французской Total опять ведут переговоры в Баку.

Нурани