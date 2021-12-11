«Неудобные» реалии Южного Кавказа — так чего же не заметил Джо Байден?

На Кельбаджарском направлении Армения устраивает очередные вооруженные провокации. Как сообщает Минобороны Азербайджана, «10 декабря около 12:00 армянские воинские подразделения с боевых позиций, расположенных в направлении Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе». Можно долго строить версии, пытались ли в Армении по-своему «отметить» первую годовщину азербайджанского парада победы или же всерьёз рассчитывали на позиционные сдвиги. Тем более что, судя по многим косвенным признакам, замышляли по ту сторону границы нечто куда более серьезное, чем просто «беспокоящий огонь». В Армении, как уточняет минобороны Азербайджана, начали заблаговременно стягивать силы и бронетехнику к тому участку границы, где и устроили провокацию. И заодно, как того и следовали ожидать, обвинили в «стягивании войск» Азербайджан. Но, как подчеркнули в военном ведомстве, азербайджанские военные предприняли ответные меры и в кратчайшие сроки подавили огонь противника. В переводе: армянская вылазка провалилась. А через несколько часов уже минобороны Армении сообщило о гибели одного своего «зинвора» и ранении еще нескольких. Есть ли пленённые армянские военные, не уточняется. Но именно тема «военнопленных» сегодня в Армении в центре внимания общественности.

Напомним: 4 декабря в качестве жеста доброй воли Азербайджан вернул Армении 10 «зинворов», которые попали в плен в результате «однодневной войны» на Кельбаджарском направлении 16 ноября. Их доставил в Ереван бывший командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов.

Но теперь, как признал пресс-секретарь Следственного комитета Армении Вардан Тадевосян, правоохранительные органы Армении задержали пятерых из 10 возвращённых «зинворов»: «В настоящее время задержаны пятеро военных в рамках уголовного дела по факту нарушения правил несения военной службы и боевого дежурства, что привело к тяжким последствиям». В суд уже представлены ходатайства об их аресте. Дополнительную информацию в СК не сообщили. Но и без этого в Армении уже бушует нешуточный скандал.

Началось все с видеозаписи спикера парламента Армении Алена Симоняна, где он жестко «прошёлся» по адресу тех десяти «зинворов», которые попали в плен 16 ноября: «Да, естественно, мы этих ребят вернем, это не обсуждается. Но мы не можем сделать заложниками всю Армению, «Арцах» (кавычки наши—Minval.az), все армянство… А знаете, кто эти пленные? Это люди, которые сложили оружие и убежали, заблудились. Я не могу громко заявить об этом. Они сложили оружие и сбежали».

Потом, конечно, по Еревану прокатились митинги родственников «кельбаджарской десятки». Ален Симонян доказывал, что он совсем не это имел в виду, что его неправильно поняли, а слова вырвали из контекста. Но теперь, после того, как освобождённые из азербайджанского плена «зинворы» оказались уже в армянской тюрьме, акценты понятным образом смещаются.

Можно, конечно, с изрядной долей иронии напомнить: «лапки в гору и шагом марш» — это действительно серьёзная проблема армянского воинства, где еще совсем недавно кичились именно своим «уникальным боевым духом». 10 тысяч армянских «львов со стальными сердцами», попавших в плен во время 44-дневной войны, уже дают изрядную пищу для размышлений. Впрочем, уже тогда, в разгар войны, военные эксперты, причем не только азербайджанские, но и украинские, замечали: если под ударами беспилотников у тебя за спиной рушится «фортификационный бетон» — это, пардон, сломает психику каких угодно «мотивированных вояк». Можно вспомнить и впечатляющий эпизод из российского сериала о Первой Мировой войне «Гибель империи», где генерал, которого военные контрразведчики обвиняют в оставлении позиций, рассказывает, что это уже другая война — там людей перемалывало вместе с бетоном. И можно понять, почему в Ходжавенде более полусотни «зинворов» сдались нескольким азербайджанским спецназовцам. Все же «боевой дух» под софитами и под огнём противника имеет разное прочтение. Ничего личного — просто война.

Только вот отреагировали на эти реалии войны в «демократической Армении» точно так же, как некогда «отец народов» Иосиф Сталин. Уже во время 44-дневной войны появились шокирующие сведения, что «зинворов» в прямом смысле слова приковывали цепями к оружию на боевых позициях. Летом 2021 года просочилась информация: армянские генералы предлагали ввести в армии «заградотряды», чтобы расстреливать бегущих с фронта.

А теперь — и тоже вполне в стиле сталинского СССР — в Армении арестовывают своих военных, возвращённых Азербайджаном. Причем еще раньше, чем участников диверсионной вылазки в Кельбаджаре, за решеткой оказались офицеры — организаторы «операции «Ходжавенд»», точнее, заброски армянских «зинворов» в села Ходжавендского района Азербайджана уже после окончания 44-дневной войны.

И словно в насмешку, разгорелся этот скандал вокруг военнопленных как раз накануне открытия в США «Саммита в защиту демократии», на открытии которого предоставили слово и Николу Пашиняну. Но реалий «революционной» Армении Джо Байден постарался не заметить.

И это тоже показательный штрих, но уже не столько к портрету Никола Пашиняна, сколько к распиаренному «Саммиту в защиту демократии» в США.

Нурани