Новая провокация Армении — будет ли сорвана встреча в Брюсселе?

С государственной границы Азербайджана и Армении вновь приходят тревожные новости. 8 декабря подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреливали позиции азербайджанской армии, расположенные в населенном пункте Зейлик Кяльбаджарского района, сообщает Минобороны. В результате погиб азербайджанский военноссолдат Алиев Асиф Адиль оглу. В Баку уже предупредили: вся ответственность за рост напряженности на границе лежит на руководстве Армении.

Но с какой целью Ереван продолжает свою игру на обострение?

В самом деле, Кельбаджарский район Азербайджана — «точка» весьма показательная. Это и выгодное стратегическое положение, и богатые ресурсы, от термальных вод знаменитого «Истису» до месторождений золота, и дорога Агдере-Басаркечар, и самое главное, ереванские стратеги, похоже, всерьёз полагают, что обладают здесь «логистическим преимуществом». И если учесть, что планы повторной оккупации территорий, освобожденных азербайджанской армией в результате 44-дневной войны, в Армении не очень-то и скрываются, версия, что нынешние провокации — это еще и попытка «прощупать» передний край азербайджанской обороны, провести «разведку боем», а если получится, то и вернуться к тактике территориальных захватов, имеет право на существование.

Казалось бы, армянских стратегов должна была бы отрезвить «однодневная война» — ноябрьские столкновения в Кельбаджарском районе. Их «территориально-позиционные» результаты, напомним, оказались для Армении по-настоящему катастрофическими. Армения потеряла четыре опорных пункта, ряд важных высот, под огневым контролем Азербайджана — участок трассы Сисиан-Герус, что позволяет в случае необходимости отсечь весь юг Армении от столицы и с армянской стороны перекрыть Лачинский коридор. И самое главное, думающие эксперты должны были бы сделать выводы еще и о выучке и профессионализме ВС Азербайджана , если на этот счёт еще оставались иллюзии после 44-дневной войны.

Но, во-первых, в Армении с умением анализировать военно-политическую обстановку вообще «напряженка». Иначе там бы сделали выводы еще из апрельских боев 2016 года и Гызылгая-Гюннютской операции. И самое главное, там в очередной раз не нашлось «холодной головы». Тем более что новые вооруженные провокации последовали после того, как Армения потерпела первое поражение в «судебной войне» — насколько обидное, настолько, похоже, и неожиданное.

Здесь нужно пояснение. Как однажды с изрядной долей иронии заметил украинский военный эксперт Алексей Арестович, создавать мифы нужно, иначе чем будут заниматься военные пиарщики, только вот в эти мифы очень опасно верить. В Армении тоже очень любили рассказывать легенды, как в европейских судах оправдывали армянских террористов, как только слышали их рассказы об «ужасах геноцида». И явно рассчитывали, что похожая тактика сработает и в Международном суде справедливости ООН. А она — ну надо же! — не помогла от слова совсем. Более того, как уже напомнили в Баку, теперь на повестке дня иски об экологическом и материальном ущербе, разбирательства по поводу незаконной эксплуатации природных ресурсов, а это десятки миллиардов долларов. И что делать? Сидеть и молча ждать неприятностей? Или напакостить по мере сил?

Только вот свои провокации на границе в Армении устроили уже после того, как в результате безответственного поведения Еревана была сорвана встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Стокгольме. А теперь под вопросом может оказаться уже и встреча в Брюсселе на полях саммита ЕС, которую слезно вымаливал у Шарля Мишеля именно Никол Пашинян.

И что же — в Армении опять забыли подумать о последствиях? Или до ереванских бонз начало доходить, что выполнения их капризов не обещают переговоры ни на каких «площадках»? Здесь можно долго гадать и строить версии. Но в чем нет сомнений, так это в том, что в Ереване, похоже, забыли одну деталь. Там могут рассчитывать произвести впечатление на Евросоюз, Минскую группу ОБСЕ, МИД Франции или российскую дипломатию. Но забыли, что договариваться им придется не с Минской группой и не с МИД Франции, а с Азербайджаном. Где теперь будут опираться не только на свое несомненное правовое преимущество, но и на военный перевес.

Так что с огнём на границе лучше не играть. Тем более после того, как в Баку озвучили предупреждение. А у Армении уже был шанс убедиться, что в Азербайджане держат свое слово и выполняют обещания.

Нурани