За кулисами судебных прений: претензии Армении отвергнуты

Вслед за военным разгромом и серией дипломатических провалов, Армения потерпела и судебное поражение. Как стало известно Minval.az, в Международном суде ООН отвергнута большая часть претензий Армении к Азербайджану.

Международный суд справедливости ООН, отдавая дань политкорректности, призвал и Азербайджан, и Армению воздерживаться от разжигания ненависти. Но в том, что касается претензий по существу, Армения получила несколько болезненных ударов.

Прежде всего, напомним: Армения пыталась протащить через международный суд требование о «возврате военнопленных». Но это требование Армении было отклонено. Такой вердикт суда был вполне ожидаем. Напомним: еще по горячим следам прекращения боевых действий Азербайджан вернул Армении ее военнослужащих, попавших в плен, по принципу «всех на всех». Те же незадачливые «зинворы», к судьбе которых Армения столь настойчиво пытается привлечь внимание, были задержаны в ходе диверсионных вылазок после прекращения боевых действий и по всем законам считаются террористами, а не добропорядочными военнопленными.

Также Армения пыталась протащить через суд решение о закрытии Парка военных трофеев в Баку. Но эти претензии Еревана были отвергнуты. Что также неудивительно. Не берёмся оценивать ни общий уровень эрудиции авторов иска, ни их знакомство с музейным делом вообще и военными музеями в частности, но, как уже неоднократно указывалось в прессе, в том числе и в Minval.az, музеи с выставленной трофейной военной техникой существуют во многих странах мира. Понятно, что для Армении, точнее, армянской политической верхушки, оказалось очень непросто «переварить» и сам факт победы Азербайджана в 44-дневной войне вообще, и посвящённый ей музей в частности, только вот это не значит, что подобные душевные терзания побитых агрессоров имеют шанс найти понимание в международных судебных инстанциях.

Не было поддержано судом и требование Армении начать «расследование военных преступлений», будто бы совершенных азербайджанской стороной. Что также вполне ожидаемо: фейковые «видео» на ура идут в подконтрольных армагитпропу СМИ, но не в судах.

И, наконец, Армения проиграла и судебную «войну нервов». Да, в решении суда нет требования к Армении передать Азербайджану карты минных полей. Более того, Армения пошла на этот шаг, именно опасаясь решения суда.

Здесь, конечно, можно поставить точку. И отметить, что, во-первых, с самого начала армяно-азербайджанского конфликта наша страна обладала и обладает несомненным правовым преимуществом. А во-вторых, азербайджанские юристы: дипломаты, эксперты провели высокопрофессиональную подготовительную работу и представили действительно убедительные доказательства.

Но есть еще одна сторона вопроса. Нынешний процесс дает еще и неоценимую информацию к размышлению, какова реальная расстановка сил в международных судах. И она, мягко говоря, не очень похожа на рассказы, как в Европе в двадцатые годы двадцатого века суды оправдывали армянских террористов, едва услышав об «ужасах резни». Теперь же выясняется, что в международных судах ссылки на многострадальность не заменяют доказательств и правовых обоснований.

А главные судебные неприятности для Армении еще впереди — иски за разграбление оккупированных территорий Азербайджана. В самой Армении называли сумму в 50 миллиардов долларов судебных выплат. Но в реальности война и оккупация могут обойтись Еревану куда дороже.

И самое главное, судебная война только начинается.

Нурани