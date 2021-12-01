Армения вновь грозит сбивать гражданские самолёты. Как долго будет продолжаться молчание мирового сообщества?

Армения в очередной раз подтвердила свой статус страны, где готовы нарушать самые основные нормы цивилизованного поведения. Солидную информацию к размышлению даёт здесь весьма показательная дискуссия, разгоревшаяся во время «правительственного часа» в парламенте Армении. Здесь замминистра обороны Арман Саркисян представил на заседании парламентской комиссии по обороне и безопасности проект закона о внесении дополнений в закон «О государственной границе». Согласно ему, порядок применения сил ПВО при защите госграницы теперь будет определяться решением правительства. Но самое главное, по словам Саркисяна, силы ПВО правомочны сопроводить, заставить самолет совершить посадку, уничтожить самолет, если он совершает действия, угрожающие безопасности Республики Армения.

Теоретически можно, конечно, констатировать, что подобные нормы существуют в законодательстве многих стран. Но в Армении есть своя специфика. На том же заседании член оппозиционной фракции «Армения» Артур Казинян вдруг заинтересовался: а на каком основании азербайджанские авиакомпании летают через воздушное пространство Армении? «Их движение зафиксировано: они летят из Баку в Нахичеван, формально это гражданские самолеты. Проинформировал ли Комитет гражданской авиации министерство обороны, на каком основании азербайджанские самолеты пресекают воздушную границу Армении, приземляются в Нахичеване, а затем снова возвращаются оттуда в Баку, используя воздушное пространство Армении?» — цитируют его армянские СМИ. Саркисян заявил, что он помнит только один случай, когда азербайджанская авиакомпания использовала воздушное пространство над территорией Армении, из-за чего поднялся большой шум, после чего посоветовал обратиться в Комитет гражданской авиации Армении.

Но этого Арису Казиняну показалось мало. И он заявил: есть, дескать, сведения о скоплении «террористических группировок из Сирии» на нахчыванском участке. Затем продолжил: «Не знаю, с какой целью они там размещаются, возможно, с целью совершения в какой-то момент террористических действий, как это произошло во время 44-дневной войны. Министерство обороны Армении уверено, что на гражданских самолетах Азербайджана по воздушно территории Армении не переправляет террористов?».

Конечно, после того позора, когда армагитпроп в течение всей 44-дневной войны изобретал фейки о «сирийских террористах», будто бы воюющих на территории Азербайджана, но доказательств так и не представил, думающие политики вообще не стали бы касаться темы. На фоне множества прецедентов, когда в Армению из России доставляли оружие под видом «гуманитарной помощи» — тем более. Но дело не только в том, почему Арис Казинян принялся тиражировать фейки далеко не первой свежести. Куда важнее — и опаснее — обозначенный им «тренд»: в Армении на полном серьезе собираются атаковать азербайджанские гражданские самолёты. И как далеко готовы зайти, вопрос, который стоило бы озвучить.

Теоретически есть успокоительная версия: Арис Казинян — оппозиционный депутат, он высказывал своё личное мнение.

Но вот размещённый на сайте Минобороны Армении во время июльских боев на Товузском направлении видеоролик, где армянская ПВО берет на прицел гражданский авиалайнер, который представили как «беспилотник» — это уже не «мнение отдельно взятого депутата», а конкретные действия армянской армии. Как и попытки сбивать ракетами С-300 самолёты, заходившие на посадку в аэропорту «Гейдар Алиев». И уж точно не стоит забывать, как в числе «легитимных целей» армянские агрессоры называли аэропорт Гянджи. Или стреляли по Габале, где тоже есть крупный пассажирский аэропорт.

А это значит, что на «национальные особенности ПВО» в Армении реагировать надо уже сейчас.

Нурани