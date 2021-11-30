Сенсационное заявление Эрдогана: что происходит в треугольнике Киев-Анкара-Москва?

Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной — это заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана эксперты с полным основанием сочли сенсационным. Возвращаясь с саммита ОЭС в Ашхабаде, Эрдоган заявил журналистам на борту своего самолета: «Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным. Мы хотим, чтобы [этот регион] не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе». Кроме того, по его словам, Турция «будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос». «Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», — цитируют его турецкие СМИ. Предложил Эрдоган и провести трехсторонний саммит.

РосСМИ в качестве «бэкграунда» новости отмечают: еще накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев именно через турецкого лидера передал Москве список из 450 граждан Украины, которые удерживаются в Донбассе и России, и ожидает от Москвы ответного сигнала.

Заявление Эрдогана о посредничестве, с учетом особых отношений Анкары и Москвы — это уже четкая «заявка», что главным переговорщиком Запада с РФ с учетом этих самых «особых отношений» будет теперь уже не Германия, где к тому же отставка канцлера Ангелы Меркель — это уже по сути свершившийся факт, а Турция. Более того, эта «рокировка» полностью укладывается и в натовский тренд — в Североатлантическом альянсе растёт влияние стран, не входящих в ЕС. Не говоря о том, что у Турции есть и серьёзная история дипломатического посредничества — достаточно вспомнить, что Анкара представляла интересы Ирана в Ираке и Ирака в Иране во время ирано-иракской войны.

Но есть, к сожалению, и неудачный опыт. В начале второго десятилетия XXI века, когда в Сирии гражданское противостояние только разгоралось, Анкара предложила свое посредничество. Как раз накануне наступил короткий период потепления отношений Турции с властями Сирии. Более того, в Анкаре лучше, чем где бы то ни было, осознавали риски, которые несет конфликт у собственных границ. Турецкие дипломаты организовали несколько раундов переговоров между представителями режима Башара Асада и сирийской оппозицией, где на тот момент ИГИЛ не существовало от слова «вообще». Но затем свою посредническую миссию Анкара публично свернула. Как объявили в Турции, Башар Асад на переговорах обещал одно, а делал другое. То есть, в переводе, договаривался о реформах и политических «подвижках», а в реальности делал ставку на репрессии.

Сегодняшнее предложение о посредничестве Анкара тоже озвучивает на показательном фоне. Прозвучало оно в то время, когда в мировом информационном пространстве обсуждается опасность нового российского вторжения в Украину и полномасштабного конфликта на Чёрном море. Куда, напомним, имеет выход и Турция.

Но вот в РФ реакция оказалась весьма прохладной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого считают одной из главных фигур именно на турецком треке, заявил, что, во-первых, «источники» он не комментирует, а во-вторых, «Россия не является стороной конфликта по Донбассу, и на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно». По мнению Пескова, «стороной конфликта является с одной стороны Киев, а с другой стороны — представители самопровозглашенных республик».

Честно говоря, фейк про «шахтеров и трактористов», будто бы воюющих на Донбассе, пресс-секретарю президента озвучивать даже как-то неудобно. Повторять кальку со штампов армянской пропаганды «это не агрессия Армении, а самоопределение армян Карабаха» — тем более. Еще интереснее, чем тогда объясняют в Кремле участие России в «Нормандском формате» и т.д.

Но куда примечательнее сам факт озвученного Песковым отказа от турецкого посредничества. Особенно на фоне того, что происходит на украинско-турецком треке. Где дело, судя по всему, не ограничивается одними «Байрактарами». Турция — еще и ключевой игрок НАТО на Чёрном море. И самое главное, в Анкаре прекрасно понимают, против кого в первую очередь России нужен «военный кулак» в Крыму.

Более того, здесь нелишне вернуться на несколько дней назад. И вспомнить нашумевшее заявление на своей пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского о нашумевшей истории с «вагнеровцами», которое уже цитировал Minval.az. Рассказывая о ключевом разговоре с теперь уже бывшим руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Василием Бурбой о спецоперации по задержанию «вагнеровцев», Зеленский, напомним, рассказал, что прямо озвучил вопрос: «Турецкие авиалинии – Эрдоган должен знать? – Нет. – Понял». И если вспомнить, что вылетали «Вагнеровцы» именно в Стамбул «Турецкими авиалиниями», что предлагалось Зеленскому сделать то же самое, что потом произойдёт с рейсом, на котором над Беларусью будет лететь Протасевич, но на сей раз на его борту были бы не мягкотелые телеграмм-блоггеры, а боевики, которые вполне могли бы захватить самолет в воздухе — неудивительно, что в Киеве предпочли не ввязываться. Причем Зеленский особо подчеркнул: у него возникло подозрение, что его хотят поссорить именно с Эрдоганом и втянуть Украину в огромный скандал с Турцией: «Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обсуждаю такие вещи за закрытыми дверьми, такие вещи! Как он нам помогает! Я бы никогда не въехал в эту стену».

А тогда уже причины отказа РФ от посредничества Турции более чем понятны. В Москве отдают себе отчёт: Турция, в отличие от таких «титанов мировой дипломатии», как «дамасский мясник» Башар Асад, не ввела режим санкций против РФ, но тем не менее она поддерживает территориальную целостность Украины и признает Крым украинским. А еще развивает с Украиной военное сотрудничество. В такой ситуации РФ на международной арене с турецким посредничеством было просто «нечего ловить».

Другой вопрос, какой окажется цена отказа от этого посредничества для самой России. Которая, похоже, недооценила готовность Запада все же «вписаться» за Украину и в результате, судя по всему, упустила шанс выйти из «спирали напряженности» с Киевом, не потеряв лица.

Но это уже не проблемы Турции.

Нурани