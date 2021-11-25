Незаконный «бизнес» Карена Севикяна: что происходило в полиции Долгопрудного? Расследование Minval.az

В Московской области разгорается полицейский скандал. Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали начальника отдела полиции по городскому округу Долгопрудный МУ МВД России «Мытищинское» Карена Севикяна. По версии следствия, Севикян помог перебраться из России в Мексику семерым гражданам Индии. Пока что в Москве квалифицируют действия Севикяна как содействие незаконной миграции. Мотив тоже понятен: Мексика со своими «мокрыми спинами», как в США уже не один десяток лет называют мексиканских нелегальных трудовых мигрантов, и проводниками-«койотами», которые делают на этой «инфильтрации» неплохой бизнес — традиционный перевалочный пункт для желающих перебраться в США.

Но…только ли о банальной коррупции и нелегальной миграции идёт речь? И мог ли Севикян организовать все в одиночку и на свой страх и риск?

А вот тут необходимо вспомнить куда более громкий скандал. Еще в «нулевые» российские правоохранительные органы раскрыли, как иронизировали журналисты, «филиал российской Федеральной Миграционной службы». В станице Ессентукская в Карачаево-Черкессии предприимчивая семья местных армян наладила бойкий бизнес по предоставлению российских паспортов и «видов на жительство» тем, кто по легальным каналам этих документов бы никогда не получил. Причем использовали для этого простой трюк: меняли одну букву в фамилии. Такое расхождение несущественно для бронирования авиабилетов или номера в отеле, но «государственные» фильтры обойти уже можно. Этот же трюк, напомним, использовал небезызвестный Лапшин, чтобы въехать в Азербайджан в обход наложенного запрета. В основном клиентами «армянского филиала российской ФМС» были гастарбайтеры, которым лет на 10 запретили въезжать в Россию за работу без разрешений. Но потом стали выплывать любопытные подробности. Во-первых, среди клиентов нашлись персонажи, которых разыскивал Интерпол. А во-вторых, выданные в Ессентукской паспорта «засветились» в крупных терактах уже на территории России. Эксперты в Армении связывали с расследованием этой визовой аферы два громких убийства— замначальника полиции Армении Геворга Мгеряна, который, по слухам, расследовал случаи коррупции в такой деликатной сфере, как предоставление гражданства и фальшивые паспорта, и “вора в законе” Алика Миналяна, известного также под кличкой “Алик Сочинский”.

Достаточно ли двух подобных прецедентов для далеко идущих выводов— спор из разряда «стакан наполовину пуст или наполовину полон» (и не суть важно, наполнен этот стакан армянским бренди или мексиканской текилой). Вопрос в том, что этих прецедентов куда больше, чем два. И слишком многое указывает на существование в армянской среде разветвлённой криминальной сети по торговле фальшивыми паспортами.

Так, в декабре 2017 года громкий скандал грянул в самой Армении: в 2012-2014 годах в деревне Бюракан Арагацотнской области и городе Аштарак по разным адресам прописали 55 человек — разумеется, без законных оснований и даже без согласия сособственников. Среди прописанных были граждане Грузии, Ирана, России и даже США. Затем в разных отделениях полиции им выдали загранпаспорта. На момент, когда афера вскрылась, 43 из 55 «паспортизованных» уже уехали из Армении. Излишне напоминать: устраивать подобную аферу для получения армянского паспорта, имея в кармане американский, имеет смысл разве что при наличии розыскного ордера с «красным уголком».

И вот если принять во внимание связи Армении в мире международного терроризма, то все эти паспортно-визовые аферы с армянским акцентом получают уже другое прочтение. Тем более что первоначально контролировали «визовую тропу» именно террористы АСАЛА в тесном союзе с КГБ Арм.ССР, которым удавалось обойти даже иммиграционные барьеры США. Затем в дело вступили дипломаты. В начале февраля 2005 года в США был арестован бывший сотрудник консульского отдела американской дипмиссии в Армении 45-летний Петр (Питер) Здисло Парлей – он выдавал американские визы в обход правил, не бесплатно, разумеется. Через пять лет арестовали бывшего консула Армении в Лос-Анджелесе — тоже за визовые аферы и «незаконное миграционное сопровождение». А бывший глава армянских спецслужб Давид Шахназарян в порыве откровенности признал, что лидеры «Аль-Каиды» путешествовали по миру именно с паспортами Республики Армения.

И вот на этом фоне очень трудно поверить, что Карен Севикян просто решил подзаработать и действовал в одиночку.

Нурани