«Беспилотный кризис» — не только в Ереване

По отзывам журналистов, побывавших в Армении и в зоне действия российских миротворцев в Карабахе, армяне не любят говорить о 44-дневной войне, заново переживать свой позор. Но полностью избежать темы не получается. И вот недавно на эту животрепещущую тему высказался спикер парламента Армении Ален Симонян:

«Превосходство азербайджанской армии в воздухе, в частности наличие у нее турецких ударных беспилотников Bayraktar, решило исход военных действий в Карабахе осенью 2020 года» — заявил он журналистам. Затем с раздражением добавил:

«У нас не было проблем с количеством людей, у нас была проблема с тем, как воевать с теми байрактарами, которые не может сбить техника, имеющаяся у нас в наличии. Мы вывели порядка 25 тыс. наших военных с территорий, которые перешли под контроль Баку. Вы думаете, что мы проиграли войну из-за того, что у нас не было людей, или что войну в 2020 году выигрывают люди?».

Здесь огромное поле для комментирования. Особенно на фоне озвученных тем же Симоняном обвинений, будто бы это Россия «предала» Армению. Потому как 25 тысяч «зинворов», о которых проговорился спикер, удалось вытащить из «мышеловки» только благодаря России, которая в последнюю секунду спасла Армению от куда большей по масштабам катастрофы, чем даже ее унизительная капитуляция 10 ноября. Нельзя не заметить и другого: привычные накануне 44-дневной войны мантра в стиле «воюет не оружие, а люди!» теперь сменились на нечто совершенно противоположное.

Но вот куда интереснее, скажем так, военно-техническое измерение слов Симоняна. 44-дневная война действительно была «войной дронов». Азербайджан продемонстрировал действительно новую и весьма эффективную модель их применения. И самое главное, у Армении действительно не было «военно-технических» возможностей противостоять атакам дронов и в прямом, и в переносном смысле. И как ни велик соблазн заявить, что спикер парламента Армении вновь «играет на понижение акций» России, то есть российского ВПК, никак не получается полностью вынести за скобки некоторые неудобные обстоятельства. Армянская армия представляла собой по сути «мини-клон» армии российской— с теми же уставами, теми же тактическими приемами и тем же оружием. Включая и средства ПВО и РЭБ. Сожжённые «Красухи», «Репелленты», системы ПВО уровня С-300 и «Тор» — все это, по данным из заслуживающих доверия источников, было уничтожено именно беспилотниками. Более того, перед этим турецкие «Байрактары» уже продемонстрировали свои боевые возможности в Сирии и Ливии — тоже против российской военной техники, включая системы ПВО.

И, наконец, о том, что России никак не удаётся поставить на крыло свои аналоги «Байрактаров» и «Акынджи», не говоря о «Харопах» и «Орбитерах», говорят не только завзятые русофобы и «соросята» вроде Алена Симоньяна или СМИ-«иноагенты», такие, как Meduza, но и вполне лояльные Кремлю порталы, включая Life news. По мнению российских, и не только оппозиционных, экспертов, Россия серьезно отстаёт от Турции в «беспилотной» сфере. И совсем плохо для Москвы, если Турция запустит в серию свой тяжелый дрон «Акынджи» до того, как появится его российский аналог «Альтиус-РУ». Оба беспилотника — и российский, и турецкий— в своё время испытывали проблемы с двигателями. На турецкой машине стояло изделие австрийской Rotax, на российском — немецкий двигатель. Германия, однако, из российского проекта вышла. А во время войны в Карабахе поставки двигателей в Турцию прекратила Австрия. Серьезного армянского лобби в Австрии нет, но зато наличествует заметное влияние России, и это даёт изрядную пищу для версий и предположений, кто мог подсказать Вене такой ход. Но Турция вовремя заключила контракт на производство двигателей— с украинским предприятием «Мотор-Сич». Где сосредоточены и советский опыт производства двигателей, и есть огромные возможности для сотрудничества с западными коллегами. А вот Москве заменить немецких и украинских двигателестроителей пока не удаётся. Эксперты предупреждают: «Akinci может стать первым тяжёлым турецким дроном, который отправится на экспорт, и если это произойдёт, то ниша аппаратов класса HALE будет практически полностью занята».

Но куда серьёзнее другое. Как признают специалисты, у классических тяжелых систем ПВО и даже РЭБ не так уж много возможностей противостоять дронам. Правда, российские военные регулярно рапортуют о том, что на учениях они успешно отработали отражение атаки беспилотников, но вот насколько этим сообщениям можно доверять, вопрос открытый. Тем более что, как уже вспомнили в экспертном сообществе, в конце июля 2020 года, прошли совместные российско-армянские военные учения сил ПВО, после которых российские же эксперты Бойко отрапортовали: у Армении нет причин бояться «Байрактаров»!

А через два месяца была война. Которая, как бы это повежливее, продемонстрировала совсем другую беспилотную реальность. Азербайджан не просто применял дроны: «Байрактары» успешно действовали и сами по себе, и в сопряжении с артиллерией и РСЗО, и еще к тому же с «Байрактаров» наводили «Харопы»…

А теперь свои беспилотные технологии отрабатывает Украина. Здесь уже наносили удар с «Байрактара» на Донбассе. А теперь отработали совместное применение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и турецких ударных беспилотников — пока на полигоне, но на фоне слухов о подготовке России к новому вторжению в Украину эти новости об учениях имеют понятный смысл.

Тем более что «Байрактары» уже показали себя на настоящей войне.

Нурани