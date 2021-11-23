Россия — Армения: «превратности любви»

Как утверждают психологи, тренеры личностного роста и прочие коучи очень любят повторять: неудачи — не повод опускать руки. Они дарят бесценный опыт: надо просто спокойно проанализировать свои действия, отметить допущенные ошибки и постараться в следующий раз их уже не допускать.

Совет действительно хороший. Но только если действительно искать свои ошибки, а не пытаться переложить их на других — так, как это происходит в сегодняшней Армении. Где в своем военном разгроме во время 44-дневной войны обвиняют…Россию. Вице-спикер парламента Армении Ален Симоньян в беседе с корреспондентом российской «КП» заявил: оказывается, «у армянского общества есть понимание, что это Россия сдала Карабах!» Всего же, по словам журналиста, за время интервью Симоньян обвинил Россию по меньшей мере раз пять. И, к вящему возмущению журналиста, даже в музее «геноцида армян» постарались максимально «вымарать» роль России — осталось только указание, что «в XIX веке Российская и Османская империи разделили между собой Армению. И все!»

Но намеренно оставим в стороне разговоры о событиях и в прямом, и в переносном смысле столетней давности. Сфокусируем внимание на 44-дневной войне, где, оказывается, Россия виновата в том, что армянских оккупантов вышибли пинком с азербайджанских земель.

Здесь можно долго, подробно и старательно в который уже раз напоминать, как Россия и накануне 44-дневной войны, и во время боевых действий отправляла в Армению оружие, в том числе под видом «стройматериалов» или «гуманитарной помощи», и охраняла за свой счёт армянские границы, и «держала оборону» Армении с турецкого направления, позволяя высвободить ресурсы для войны в Карабахе, как, наконец, включив все мыслимые и немыслимые дипломатические рычаги, спасла Армению от окончательного разгрома, и поинтересоваться: если это, по мнению Симоньяна, «предательство», то как тогда должно было выглядеть «вытащили за шкирку из очень незавидного положения»? Или спрашивать: а что, собственно, еще должна была сделать Россия для Армении? Тем более что боевые действия шли за пределами международно признанной территории Армении и, следовательно, за пределами зоны ответственности ОДКБ и двусторонних соглашений Москвы и Еревана? И не лучше ли Армении и ее «болтающему классу» заняться собственной «работой над ошибками»? И понять, наконец, что оккупация азербайджанских земель и высокомерный «игнор» всех компромиссных предложений просто не могли закончиться хорошо? В той же статье неназванный участник войны с армянской стороны признаётся: «Мы почти 30 лет жили этой победой и не заметили, как все вокруг изменилось, поэтому были наказаны».

Но над ошибками действительно надо работать. И искать ответы на вопросы, чем закончились и торпедирование переговоров, и вопли в стиле «Карабах — это Армения, и точка!», и пьяные танцы на Джыдыр-дюзю в Шуше, и уверенность, будто бы это у Армении «самая сильная в регионе армия, а эти кочевники вообще не умеют воевать». Но куда проще и приятнее свалить все на «внешние факторы». И не суть важно, что это — основанные на фейках страшилки про «сирийских боевиков», «турецких солдат» и «пакистанский спецназ» или «предательство России». Которая — ну надо же! — не ввязалась в войну с Азербайджаном и Турцией за армянские территориальные аппетиты.

И вот это уже серьезно. В самом деле, когда Россию на улицах Еревана обвиняли во всех смертных грехах по горячим следам капитуляции Армении, это ещё можно было списать на горячность и эмоции. Но теперь, по прошествии года, эти объяснения уже не работают. Речь идет об устоявшемся мнении, и не только маргиналов вроде «Сасна Црер».

И самое примечательное, что весь этот «фестиваль обидок» разворачивается в то время, когда Армения по сути отдала России на аутсорсинг свои важнейшие государственные функции, от безопасности и до внешней политики. Во всяком случае, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян уже рассказывает журналистам: «Ряд международных партнеров, в том числе Россия, заявили, что готовы содействовать процессу нормализации армяно-турецких отношений. И мы проинформировали Россию, что готовы начать процесс армяно-турецкой нормализации без предварительных условий. Когда и если подобный процесс начнется, естественно, мы предоставим информацию об этом». В переводе: вести переговоры с Турцией будет не столько Армения, сколько Россия.

А это значит, что завтра, когда и тут придется мириться не по сценарию «армянской мечты» о захвате шести вилайетов Восточной Анатолии, и гора Агры Даг по-прежнему останется турецкой, виноватой опять будет Россия.

Нурани