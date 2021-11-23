Иран меняет стратегию: о чем уже договорились Баку и Тегеран?

Между Баку и Тегераном— новый всплеск дипломатической активности. С визитом в ИРИ побывал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев. Он провёл в столице ИРИ переговоры с целым рядом официальных лиц, включая главу иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахиана и министра нефти Ирана Джавада Оуджи. Конкретных документов пока что не подписано. Но по итогам переговоров озвучено множество анонсов.

Прежде всего, в Тегеране не исключают встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и новоизбранного президента ИРИ Эбрахима Раиси на полях саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в столице Туркменистана Ашхабаде. В ходе встречи с Оуджи достигнуты договорённости в газовой сфере, в том числе о своповых поставках из Туркменистана и о поставках газа в Нахчыван по принципу обмена. Иран обсуждает сотрудничество с Азербайджаном в освоении морских месторождений на Каспии. Обсуждается вопрос об освобождении от таможенных пошлин иранских водителей большегрузов. В Иране весьма позитивно и высоко оценивают перспективы железной дороги Астара-Астара-Решт. Так, министр развития дорог и городов Ирана Рустам Гасеми на заседании Совместной иранско-азербайджанской экономической комиссии в Тегеране уже заявил, что основными вопросами, которые будут обсуждаться в ходе визита азербайджанской делегации в Иран, являются строительство 100-метрового моста на ирано-азербайджанской границе и ввод в эксплуатацию железнодорожного участка Решт-Астара. Есть еще идея скоростного поезда Мешхед-Нахчыван, который был запущен в 2016 году, но затем по «техническим причинам» отменён.

Конечно, каждый из озвученных анонсов оставляет место для комментариев в стиле «это еще не подписанные бумаги, а всего лишь декларации о намерениях». Но слишком многое указывает на то, что в ходе визита Шахина Мустафаева в Тегеран Азербайджан и Иран, скажем так, «договорились договориться».

Более того, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ходе пресс-конференции прямо заявил: «После периода нежелательной и излишней напряженности в публичной плоскости между Ираном и Азербайджаном, который обе стороны разумно предпочли миновать, мы переходим к новому этапу отношений».

Можно долго спорить, имели ли тут место договорённости по принципу «win-win”, когда обе стороны могут считать, что достигли успеха, или же после недавнего взлёта напряжённости с иранскими громкими обвинениями в адрес Азербайджана в сотрудничестве с «сионистами», учений вплотную к недавно освобожденному участку государственной границы Азербайджана и Ирана и прочими «прелестями» в Тегеране снизили тон и сменили риторику. Но в чем нет сомнений, так это в том, что последние «подвижки» на иранском треке Азербайджан с полным основанием может записать себе в актив. Наша страна продемонстрировала и принципиальность, и сдержанность, и твердость, и в конце решила главную задачу — нормализовала отношения с Ираном, не поступившись своими государственными интересами. Самому Ирану тоже куда выгоднее сотрудничать с Азербайджаном, чем играть на обострение и обмениваться жесткими заявлениями.

Но вот по-настоящему проигравшей оказывается в этой ситуации Армения. И дело не только в том, что рухнули надежды Еревана на войну с Азербайджаном чужими, в данном случае иранскими руками. Азербайджан красиво и эффективно переключает на себя иранскую транспортную логистику.

По совести говоря, это было понятно еще до того, как самолет Шахина Мустафаева оторвался от взлетной полосы в бакинском аэропорту. И даже если вынести за скобки азербайджанские КПП на армянских дорогах. Да, в советские годы железнодорожная связь СССР с Ираном осуществлялась через Нахчыван, и чтобы попасть туда, поезда проезжали через «Зангезурский коридор». Но сегодня Азербайджан уже пробивает «прямую» дорогу через Астару, а через азербайджанские железные дороги, модернизированные по самым высоким стандартам, можно попасть в Россию, в страны Европы, в Грузию…

И что может противопоставить этому Армения? Планы пробить железную дорогу через Зангезур с севера на юг до Мегри? Слишком долго, сложно, дорого и фантастично. Тем более что и у Ирана нет железной дороги, выходящей к Мегри с юга. В последние годы в Армении возлагали и возлагают серьезные надежды на железную дорогу Ереван-Нахчыван-Джульфа. Теоретически после открытия коммуникаций этот маршрут позволит Армении установить железнодорожную связь с Ираном. Но…

Во-первых, как напоминают специалисты, Армения в любом случае остается тупиковым направлением. Оттуда по железной дороге можно попасть в Грузию, а дальше? Или надо все равно сворачивать в Азербайджан (со всеми таможенными и политическими «накрутками»), или уповать на паром Поти-Кавказ и КПП «Верхний Ларс» уже без железной дороги.

А во-вторых, и «в-главных», как напоминают эксперты, эта железнодорожная ветка нуждается в серьёзной реабилитации. Участок от Араздейяна («Ерасх») до Сарарака разобран. Сами армянские дороги нуждаются в серьёзной реабилитации, и да, там уж точно не будет такого инвестора, как Азербайджан.

И самое главное, остается только гадать, сколько еще времени в Ереване будут тянуть с разблокированием коммуникаций.

Так что неудивительно, что в Иране «сложили два и два» и перевели железнодорожные стрелки на азербайджанское направление. А Армения в очередной раз опоздала на поезд.

Нурани