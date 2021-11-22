Удар с африканского направления — по России, Франции и…Армении

Ситуация вокруг действий в Африке небезызвестной ЧВК «Вагнер» становится все более «закрученной». Энтони Блинкен, госсекретарь США, в ходе своего визита в Санегал озвучил весьма жесткое предупреждение. Отметив, что Соединенные Штаты совместно с Мали и государствами-партнерами «будут содействовать… стабилизации» ситуации в этой африканской стране, которую охватила Гражданская война, глава Госдепартамента продолжил: «Я бы добавил, что, по моему мнению, было бы особенно прискорбно, если бы ситуацию усложнило участие посторонних сил, и я имею в виду, в частности, группу Вагнера».

Напомним: как уже рассказывал Minval.az, в Мали «сошлось» сразу несколько факторов. Во-первых, Франция, чьей бывшей колонией является Мали и rоторая несколько десятков лет не просто «держала руку на пульсе», но и проводила здесь военные операции, включая «Сервал» и «Бархан», теперь решила своё присутствие в Мали свернуть, а базы закрыть. А во-вторых, здесь пришло к власти правительство, которое с полным основанием можно назвать пророссийским, которое тут же запросило у Москвы военную помощь. И получило — в лице ЧВК «Вагнер».

А на таком фоне заявление Блинкена представляет собой классический «месседж с продолжением», причем адресованный нескольким игрокам сразу. Конечно, слова госсекретаря США — это болезненный имиджевый удар по Франции, которая в самый решающий момент «оставила поле противнику», так что теперь разбираться с проблемами в ее «африканском огороде» приходится Вашингтону. Как минимум здесь создаётся солидное поле для взаимодействия с Турцией, которая активно наращивает позиции в Африке. Тем более что США на фоне всех проблем, от С-400 до РКК, необходимо налаживать и развивать отношения.

Но прежде всего заявление Блинкена адресовано России, которой и принадлежит ЧВК «Вагнер». Тем более, что около недели назад в Европе заговорили о подготовке санкций против этой военной кампании, с деятельностью которой связывают Евгения Пригожина. Во всяком случае, как заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел, обсудив ситуацию в Мали, согласился на начало подготовки юридических параметров для санкций против ЧВК «Вагнер», причем меры затронут, как ожидается, как саму компанию, так и тех, кто с ней сотрудничает.

В России — по крайней мере на уровне экспертного сообщества — уже высказывают обеспокоенность. Так, российский эксперт-африканист Сергей Елединов уверен, что возможные санкции прежде всего направлены на ослабление позиций России в африканском регионе в целом: «На самом деле — это не единовременный процесс, а начало целого комплекса. Сначала они введут санкции против «Вагнера», потом начнутся попытки выявить связь между группой «Вагнера» и Россией. Сделать это будет несложно».

Если Елединов и сгустил краски, то ненамного. Под ударом оказывается едва ли не главный инструмент новой российской стратегии в Африке— ЧВК «Вагнер» присутствует сегодня примерно в десяти странах, помогая, кроме всего прочего, еще и держать на штыках правительства, которые обеспечивают России доступ к собственным ценным ресурсам. Именно расследовать деятельность ЧВК «Вагнер» отправился в свою последнюю командировку в Центрально-Африканскую Республику наш соотечественник Орхан Джемаль, убитый там при весьма странных обстоятельствах. Теперь же в игру вступают и США, а значит, давление на Москву вполне может возрасти. «Африканский плацдарм» еще вчера выглядел весьма многообещающим, но сегодня с этого направления уже могут ударить по России.

И не только по России, кстати говоря. У ЧВК «Вагнера» и ее теневого владельца Пригожина разветвлённые связи в Армении. Именно из-за того, что зарегистрированные в Армении мелкие авиакомпании выполняли в Африке «заказы» Пригожина на перевозку оружия и боевиков, Комитет гражданской авиации Армении попал под жесткие европейские санкции, а небо Европы оказалось по сути закрыто для армянских авиаторов. В Армении в последние дни анонсируют отмену этих санкций, но новые рестриктивные меры против Пригожина могут нанести по Армении нешуточный удар. Тем более, что дело может не ограничиться авиацией, а затронет еще и перепродажу российского оружия, отмывание «кровавых алмазов», в которое уже давно и плотно втянута Армения, и многое другое. Так что, перефразируя известную фразу Геворка Мирзаяна, можно сказать: для России это будет неприятно, но не критично. А вот для Армении это будет если и не «кирдык», то что-то очень на него похожее. И то, что на фоне событий на границе новостей из Мали в Ереване не заметили, это ещё не значит, что эти новости не обещают Армении неприятностей.

Нурани