От «скифского золота» к шушинским коврам: воспользуется ли Азербайджан украинским прецедентом?

Кремль угодил в очередной громкий международный скандал. Россия собирается оспорить в суде принадлежность «скифского золота». Об этом заявляет журналистам директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина. По ее словам, «состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд, — это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля».

Напомним, о чем речь. В феврале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка «Крым: золото и секреты Чёрного моря». Всего в Нидерланды отправили около 2 тысяч артефактов. Но, пока легендарное «золото скифов» находилось в Нидерландах, Крым был оккупирован и аннексирован Россией. Что уже поставили власти Нидерландов перед дилеммой: кому возвращать сокровища? Музею или стране? Вердикт был вынесен в 2016 году. Окружной суд Амстердама на основе конвенции ЮНЕСКО от 1970 года заявил, что артефакты нужно вернуть Украине. Москва это решение попыталась оспорить, но в конце октября, после долгой тяжбы, суд Амстердама вновь подтвердил свое решение: артефакты принадлежат Украине, а не стране-оккупанту России. В России по этому поводу бурно возмущались, СМИ цитировали громкие заявления симферопольского гауляйтера Сергея Аксёнова, но о конкретных шагах в РФ умалчивали. Заговорили о них только теперь, возвестив устами директора музея в оккупированном Крыму, что в Москве, как ей точно известно, приняли решение подавать в высший суд. Правда, в какой именно «высший суд» будет подан иск, когда это произойдёт, не уточняют. Как и то, почему об этом заявляет госпожа Умрихина, а не, скажем, Мария Захарова. Что уже не позволяет исключать: в РФ отдают себе отчёт, что признанные границы и международное право никто не отменял, что Крым мировое сообщество считает частью Украины, а значит, шансов на выигрыш немного. Другое дело, что после всего того «информационного шума», который был поднят вокруг «скифского золота», просто взять и «закрыть тему» после вердикта суда тоже не получится. Вот и изображают оптимизм по мере сил.

Здесь можно, конечно, с изрядной долей иронии заметить, что в голландском суде не приняли в качестве доказательства классические строчки Александра Блока, одного из величайших поэтов Серебряного века: «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами!», посетовать, что РФ вообще не везёт с «перемещёнными культурными ценностями»: достаточно вспомнить, как в декабре 2020 года лидер боснийских сербов Милорад Додик преподнёс в дар главе МИД РФ Сергею Лаврову икону, как оказалось, украденную на Донбассе, которую на фоне громкого скандала пришлось вернуть. Или вообще дать Москве совет, как ей избегать подобных неприятностей: не захватывать чужих земель и аккуратнее выбирать союзников.

Но куда важнее другое. По сути дела, суд Амстердама создал показательный прецедент, который представляет огромный интерес уже для Азербайджана.

В самом деле, судьба культурных ценностей и артефактов во время войны и оккупации чужой территории — тема неисчерпаемая. И по понятным причинам весьма болезненная. Особенно на фоне всего того варварства, которое сотворили на азербайджанских землях армянские оккупанты. И речь не только о недвижимости — не меньшего внимания заслуживает судьба музейных артефактов. Всего на оккупированных землях было уничтожено и разграблено 22 музея, 6 картинных галерей. В руках армянских оккупантов оказалось не менее 40 тысяч ценнейших музейных артефактов, в том числе, а возможно, прежде всего похищенных из музея города Шуша ковров.

Напомним: в Шуше имелся свой музей ковра, который располагался в особняке Мехмандаровых. Весной 1992 года, накануне оккупации, часть экспонатов удалось вывезти. Но, к сожалению, не все. Уже во время 44-дневной войны около полутора сотен ковров были вывезены из города Шуша в Ереван. Здесь в декабре 2020 года организовали их «выставку». Потом заговорили о создании своего музея ковра, но от этой затеи благоразумно отказались: специалисты бы без труда определили, что в музее выставлены азербайджанские ковры. И еще начали бы задавать вопросы, как среди «армянских ковров» оказались, например, ковры «намазлы», то есть предназначенные для совершения намаза.

Более того, сегодня уже Азербайджан разворачивает свою работу по возвращению украденных экспонатов. Министр культуры Азербайджана Анар Керимов несколько дней назад заявил журналистам: «…Мы предъявим наши претензии согласно международным конвенциям. Наша цель — вернуть в нашу страну украденные произведения искусства, которые принадлежат азербайджанскому народу. Недавно в музеях Армении бесцеремонно провели выставку ковров, украденных из Шуши. И с гордостью показывают и говорят об этом. Это, в первую очередь, неуважение к международному праву. Мы проинформировали ЮНЕСКО и будем продолжим работу в этом направлении. Наше украденное наследие обязательно должно быть возвращено”.

И вот на этом фоне созданный Украиной прецедент представляет для Азербайджана понятную правовую ценность. И вряд ли Армении стоит возлагать такие уж большие надежды на «двойные стандарты»

Нурани