«Призрак пантюркизма»: так чего же в реальности испугалась Москва?

«Призрак бродит по России, призрак пантюркизма» — именно так можно сегодня перефразировать известную фразу из «Манифеста» Карла Маркса. На сей раз российский «болтающий класс» не на шутку взбудоражил Девлет Бахчели, лидер турецкой МНР. Он сфотографировался у «Карты Тюркского мира», где в Тюркский мир оказались включены и некоторые регионы России— от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии. Как подсчитали российские эксперты, «речь идет о почти 20 субъектах федерации. На опубликованной фотографии на карте отмечены обширные территории Сибири».

Официальной реакции на это как бы не последовало. И даже российские депутаты от «тюркоязычных» регионов в беседах с журналистами уверенно заявляли, что Анкара не предъявляет России территориальных претензий, и эту карту не стоит считать официальной позицией Турции. Но вместе с тем старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский уже стращает публику:

[«Это можно увидеть в любом турецком учебнике. Детей со школы учат, что это мир, в котором живут исключительно турки. Это, конечно, можно рассматривать как претензии на российские земли».

Затем, напомнив, что речь идет о таком явлении, как пантюркизм, на всякий случай озвучил угрозы: «Такая волна пантюркизма привела их на сторону германского блока. Они в ее составе приняли участие в Первой мировой войне, в результате которой империя развалилась. Обычно так кончаются все их амбиции».

Можно, конечно, констатировать, что российские эксперты судят о «Тюркском мире», простите, «в меру своей испорченности»: что означает термин «Русский мир», после аннексии Крыма и войны на Донбассе уже не осталось сомнений. Но куда важнее другое. Фотография Девлета Бахчели, которая вызвала такой шум, появилась после саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в ходе которого ССТГ был преобразован в Организацию тюркских государств. А вот в работе этого саммита участвовали страны, которые Москва привыкла считать едва ли не своим «задним двором» и даже в страшном сне не могла себе представить, что может столкнуться здесь с геополитической конкуренцией. И если теперь Турция «организационно оформляет» свою сферу влияния на постсоветском пространстве, причем в этом оформлении замечены входящие в ЕАЭС и ОДКБ тюркоязычные государства — Москве есть от чего занервничать. Тем более что саммит в Стамбуле совпал с учениями НАТО в Чёрном море, которые вызвали у России весьма нервную реакцию. И уж точно не получается считать «совпадением» тот «пиар», который раздувают СМИ вокруг фильма «Небо», посвящённого сбитому в воздушном пространстве Турции российскому военному пилоту Пешкову. Начистоту говоря, в тот же тренд укладывается и статья главы МИД РФ Сергея Лаврова «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ» с такой вот «ложкой дёгтя», ради которой все, похоже, и задумывалось:

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией». Причем появилась эта статья как раз накануне саммита тюркоязычных государств.

Примечательно и другое. Еще недавно, как уже рассказывал Minval.az, в России разворачивали весьма активную работу с тюркоязычной молодежью. В апреле 2016 года в Уфе состоялся Международный форум тюркской молодежи «Золото тюрков», в 2017 году этот форум провели уже в Казани, регулярно проходит Фестиваль тюркской молодежи…Наконец, в РФ выделялись щедрые президентские гранты на работу с тюркоязычной молодежью. И авторы этих грунтовых заявок, в общем-то, и не скрывали, что, во-первых, намерены «перехватить инициативу», не допустить роста влияния «иностранных государств», то есть прежде всего Турции, причем не только в тюркоязычных регионах России, но и в постсоветских странах. Проще говоря, Москва всерьёз намеревалась создать «альтернативный центр притяжения» для тюркоязычных народов. Но…уже в феврале 2019 года в российских спецслужбах уже начинают создавать «турецкие», то бишь антитурецкие отделы, призванные бороться со все тем же «пантюркизмом».

И, наконец, в Москве не могут не понимать еще одного обстоятельства. Да, Турция ведёт себя на российской территории предельно корректно. Но сам по себе прецедент независимой государственности азербайджанцев, казахов, узбеков, туркмен и киргизов вряд ли остается не замеченным в Уфе, Казани или Буйнакске. Где и так накопилось предостаточно «политического динамита» в результате нынешней ставки Кремля на «православие и державность». Да и к тому же никто не отменял политическую «цену» попыток самой же России перекраивать границы Украины и Грузии.

Так что повод беспокоиться у Москвы, конечно, есть. Только вот это последствия не турецкой, а ее собственной политики/

Нурани