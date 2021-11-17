«Однодневная война»: Армения проиграла и на поле боя, и в дипломатии

На армяно-азербайджанской границе не стреляют — по крайней мере пока. А в Азербайджане и Армении подводят итоги событий, которые в экспертном сообществе уже названы «Однодневной войной». В Министерстве обороны Азербайджана уже названы имена семи шехидов, погибших в результате широкомасштабной армянской провокации.

Понятно и другое. Нынешние бои на границе — не случайность. Во-первых, Армения в течение последних недель планомерно накаляла ситуацию. Это и провокация с «водопроводчиками» в окрестностях города Шуша, когда Азербайджан праздновал первую годовщину своей победы, и теракт в селе Дашалты, и, конечно же, серия «инцидентов» на границе, которые становились все более масштабными и опасными. Во-вторых, все это оставляет стойкое ощущение дежавю — «однодневная война» на Кельбаджарском направлении многим напомнила прошлогодние бои в Товузе.

И, наконец, еще одно обстоятельство. В течение 30 лет внешняя политика Армении строилась на постулате, будто бы именно Ереван обладает в регионе «самой боеспособной армией», что «армянское лобби» в состоянии обеспечить политическую поддержку любого уровня, и самое главное, что при первых же выстрелах в сторону Армении за нее немедленно вступится Россия.

По совести говоря, уже после 44-дневной войны верить во все эти «установки» не приходилось. Но в Армении, устроив нынешнюю серию провокаций, похоже, на полном серьезе вознамерились не просто захватить стратегические высоты на границе, но и вернуть политический расклад к довоенному измерению. То есть вновь совершить территориальные захваты и если и не вернуть себе прежний военный статус, то по крайней мере «показать зубы» и «зачеркнуть» если и не территориальные, то во всяком случае имиджевые результаты своего разгрома.

Только вот в результате получилась у Армении демонстрация не «зубов», а, вежливо выражаясь, «сверкающих пяток». Как подчеркивают в Баку, провокация закончилась для Армении полным провалом: попытка захватить высоты на границе не удалась. Никаких территориальных потерь Азербайджан не понёс — а расчет делался именно на это. Более того, как свидетельствуют данные из достоверных источников, Армения понесла и куда большие потери в живой силе: речь идет как минимум о 20 погибших (правда, в Ереване пытаются «спрятать» эти данные за цифрами о «без вести пропавших»), да еще Азербайджан взял в качестве трофеев серьезное количество боеприпасов и техники. В соцсетях— кадры массового бегства армянских «зинворов». Более того, в очередной раз проявилась, подберем самый мягкий эпитет, существенная разница в выучке и вооружённости двух армий. Тем более что Кельбаджарский район Армения не без оснований считала наиболее уязвимым для Азербайджана направлением. И если «пробить» оборону не удалось и там — это думающим военным специалистам говорит о многом.

И, наконец, есть и такая сторона вопроса, как дипломатические итоги «однодневной войны».

А вот тут нужны подробности. В самом деле, на «однодневную войну» отреагировали многие. Переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном провёл глава Евросовета Шарль Мишель, со своим заявлением выступил Госдепартамент США, на ситуацию отреагировали в Москве, в Париже, в других столицах. Но…практически все призывали Баку и Ереван к диалогу и скорейшей делимитации и демаркации границы. Что полностью совпадает с позицией Азербайджана и точно так же полностью устраивает нашу страну — Азербайджан, напомним, выступал и выступает за скорейшую делимитацию границ и выход на подписание полноценного мирного договора. Никакой ожидаемой международной поддержки Армения не получила. Более того, подобная реакция — верный признак, что азербайджанские войска действовали на своей территории, границу не пересекали и отражали агрессию.

И уж тем более изрядную пищу для размышлений даёт еще одно обстоятельство. Активные дипломатические усилия по разруливанию ситуации предпринимали и Россия, и Евросоюз. С министрами обороны Азербайджана и Армении беседовал их российский коллега Сергей Шойгу, «телефонную активность» развернул, как уже упоминалось, Шарль Мишель.

Но был еще один звонок — Пашинян в панике звонил президенту РФ Владимиру Путину. Причем, как признал сам Никол Воваевич, обсуждали ситуацию на границе. Проще говоря, «шашлычный недофюрер» вновь прибегает к знакомой по временам 44-дневной войны «дипломатии телефонных истерик». А это, во-первых, понятным образом даёт информацию о положении дел на фронте. А во-вторых, и «в-главных», судя по тому, как после переговоров Пашиняна и Путина Армения резко «обнулила» свою боевую активность, результаты этих переговоров Пашиняна не обрадовали. И ему пришлось убираться с границы, поджав, пардон, хвост. Проще говоря, Армения не просто проиграла в военном отношении — она еще и подтвердила свой статус «побитого агрессора»

И это тоже Азербайджан может записать себе в актив.

Нурани