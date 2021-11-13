Инцидент у села Дашалты: армянский террор возвращается

Прогнется ли Россия перед террористами?

СМИ и эксперты еще долго будут обсуждать армянский террористический акт: некий Норайр Мирзоян, 1975 года рождения, бросил гранату в азербайджанских и российских военнослужащих на КПП у села Дашалты, на дороге Ханкенди-Лачин. В результате азербайджанский военнослужащий, сержант Хафиз Насибов и еще два человека получили ранения. Нападавшего задержали российские миротворцы, проводятся интенсивные оперативно-следственные мероприятия.

Но весьма серьёзные выводы можно сделать уже сейчас.

Действовал ли Норайр Мирзоян в одиночку или нет, связан ли теракт у села Дашалты с недавним тайным вояжем в Ханкенди министра обороны Армении А.Карапетяна, пока еще предмет гадания. Как и то, является ли брошенная на посту граната звеном той же цепи, что и прежняя серия провокаций, случайно ли, что как раз накануне этого теракта в Ханкенди появился Семён Пегов — все это по крайней мере де-юре версии и предположения. Но вот в самом факте существования в армянской среде глубоких традиций политического террора сомнений нет: достаточно вспомнить, какой впечатляющий культ создан вокруг террористов АСАЛА и их предшественников из «Немезиды» и т.д.

Тем более очевидно другое. То, что в зоне действия (точнее, бездействия) российских миротворцев предостаточно гуляющего по рукам оружия — секрет Полишинеля. О том, что «огрызок» в такой ситуации превращается в тикающую бомбу, в Азербайджане, включая и Minval.az, предупреждали регулярно. Командование миротворцев не реагировало — по крайней мере официально. Российские «голубые каски» никакой работы по реальному разоружению незаконных армянских вооруженных формирований не вели и не ведут. Регулярно отчитываясь о числе «вернувшихся беженцев», гуманитарной помощи, «уроках безопасности» в местных школах и т.д., росмиротворцы за весь год не сообщили ни об одном изъятом на блокпостах «стволе» или обнаруженной в машине гранате. Отрабатывая на учениях «действия в случае атаки беспилотника», тренировки на случай обнаружения оружия в досматриваемой машине не проводились от слова вообще.

И вот теперь некий субъект по имени Норайр Мирзоян преспокойненько провез гранату через несколько постов и бросил ее на КПП. И это уже не «хулиганство», а теракт. Который только по счастливой случайности обошёлся без жертв.

И вот тут уже не получится не спросить: а какую ответственность за происшедшее несут миротворцы? Со всеми своими патрулями и блокпостами? И не надо здесь дежурных оправданий в стиле «мы не можем проверить каждую автомашину». Дороги в «огрызке» — это не развязка у метро «Кероглу» в час пик. Москва может раздувать цифры «вернувшихся беженцев», но в реальности в «зоне безответственности» миротворцев находится не более 25 тысяч человек. Обеспечить в этой ситуации эффективный досмотр автотранспорта — задача полностью решаемая, правда, при наличии политической воли. И если этого не происходит, то придется озвучивать еще более неприятный вопрос: так чем же заняты «миротворцы»? Они обеспечивают мир или «крышуют» террористов?

И, наконец, главное. Дальнейший вектор развития событий во многом определят события ближайших часов и дней. А точнее, ответ на вопрос, что произойдёт с Норайром Мирзояном дальше. По всем законам, и национальным, и международным, Норайр Мирзоян должен быть передан азербайджанской стороне. Теракт произошёл на территории Азербайджана, направлен он был против азербайджанских военнослужащих. А признанные границы и юрисдикцию никто не отменял.

Намеренно оставим в стороне, какие рычаги, и гласные, и конфиденциальные, может и должен задействовать в этом случае Азербайджан. Речь о том, какое решение примет в этой ситуации командование «голубых касок». Если Мирзояна передадут «армянской стороне», это будет означать демонстративное непризнание границ и юрисдикции Азербайджана.

И еще одно обстоятельство. Сегодня армянские СМИ и ТГ-каналы, во-первых, уже лепят образ героя из Норайра Мирзояна. И можно догадаться, как быстро и с какими почестями сей субъект выйдет на свободу, если его передадут армянской стороне. Что уже автоматически будет воспринято в обществе как отмашка на продолжение подобных действий.

И уж тем более нельзя не заметить еще одного обстоятельства. В тех же соцсетях и ТГ-каналах уже раздают обещания начать террористическую войну уже против России. Так, некий Ваагн Авагян из ТГ-канала с говорящим названием «miacum» уже грозит: «Если Россия передаст Норайра Азербайджану, следующие гранаты полетят в сторону российских войск и российских посольств».

И если в этой ситуации российское командование не передаст Мирзояна азербайджанской стороне, это будет означать, что Россия ПРОГНУЛАСЬ ПЕРЕД ТЕРРОРИСТАМИ. Что уж точно заметят и участники недавнего шумного митинга в Ереване, организованного «Сасна Црер», и их коллеги из других террористических группировок. А значит, РФ имеет все шансы получить у себя дома повторение и «Норд-Оста», и синхронного взрыва в небе двух гражданских самолетов, и терактов в метро (кстати, первый взрыв в московском метро в 1977 году устроили именно армянские террористы, и вряд ли они этот опыт позабыли). Потому что террористам достаточно уступить и «прогнуться» один раз — дальше они будут «рихзиовуать политику» при помощи взрывов и захватов заложников, не сомневаясь, что это сработает.

И вот за последствия этого «прогиба» отвечать будет уже не Азербайджан.

Нурани