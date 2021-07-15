Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров прокомментировал вчерашнее заявление президента Ильхама Алиева о том, что Зангезур, Гейча, Иреван являются историческими землями Азербайджана и азербайджанцы вернутся на эти земли.

В частности, как сообщал Minval.az, президент отметил: «Теперь после того, как откроются все коммуникации, мы, конечно, вернемся, население Азербайджана вернется на земли предков. В трехстороннем Заявлении от 10 ноября указано: все беженцы должны вернуться на родные земли. Наша родная земля Зангезур, Гейча махалы, Иреван. Мы вернемся, конечно».

Выдвигает ли Азербайджан официальные территориальные претензии к Армении? Противоречат ли его действия нормам международного права? По мнению Зульфугарова, несмотря на то, что абсолютное большинство государств мира признает территориальную целостность Армении в границах, определенных при СССР, однако ситуация с Азербайджаном в правовом отношении иная.

Он напомнил, что Ереван сейчас и на протяжении всего периода после восстановления независимости не признавала территориальную целостность нашей страны и, более того, осуществлял вооруженную агрессию, проводил тотальную этническую чистку азербайджанского населения и предпринял попытку аннексии оккупированных территорий.

«Следовательно, до официального признания нашей территориальной целостности мы получаем право, действуя по принципу взаимности, рассматривать территорию соседнего государства в качестве спорной, принадлежность которой должна быть определена в ходе последующих переговоров», – отметил дипломат.

По его словам, система «претензий Азербайджана к Армении лежит в двух основных темах»: историческая (связанная с незаконной передачей большевиками части Азербайджана, – а при оккупации большевиками Зангезур был частью нашей страны, – Армянской ССР и гуманитарная (связанная с осуществлением Арменией этнических чисток местного азербайджанского населения).

Цель Баку, как отметил дипломат, заключается в восстановлении прав этого населения, в частности, его права на возможность проживания на своих землях.

«Азербайджан считает, что Армения должна передать эти территории ему, либо рассмотреть варианты совместного управления этими территориями (международного контроля над этими территориями), либо особого статуса этих территорий. Как видим все озвученные тезисы не противоречат нормам международного права и имеют прецеденты в мировой практике», – резюмировал Зульфугаров.

Minval.az