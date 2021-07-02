Компьютерные игры вошли в жизнь практически одновременно с самими цифровыми технологиями. Сегодня это не только простенькие пасьянсы или «шарики», а а огромная индустрия с оборотом в более чем 140 миллиардов долларов, сценарии, написанные авторами уровня Тома Клэнси, команды программистов высочайшей квалификации и международные соревнования «геймеров».

Но одно дело, когда индустрии компьютерных игр оказывается серьезная государственная поддержка. И совсем другое, когда государственную политику пытаются заменить компьютерной игрой. Причем далеко не на уровне произведений Тома Клэнси. Впрочем, судите сами. Ханкендинские сепаратисты недавно возвестили: с 3 по 5 июля в «Степанакерте» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) пройдет «Неделя технологий в «Арцахе» – 2021» (TechWeek Artsakh-2021). Планы у организаторов самые грандиозные: собрать на «неделю технологий» собираются 1200 участников, представителей 60 «местных» и «зарубежных» компаний, автобусы, которые будут возить участников из Агдере и Ходжавенда, причем бесплатно. Конечно же, обещают полностью обеспечить безопасность (кому захочется ехать после таких гарантий, не уточняется). Но самое главное, соучредитель и член совета правления компании TCF Мариам Амбарцумян банально проговорилась. Нет, она хотела как лучше. Заявила, что основная цель организации мероприятий – поддержка Нагорного Карабаха и его жителей. А затем брякнула: «Участники своими глазами увидят потенциал и будут содействовать непрерывному развитию возможностей Нагорного Карабаха. У нас уже есть компании, которые пообещали набрать там команды для дистанционной работы в сфере сервиса и IT». Словом, перед немногочисленными жителями «огрызка» старательно рисуют привлекательные перспективы: «дистанционная работа» в сфере IT-технологий, компьютерный сервис и т.д.

Думающая публика, конечно, будет задавать вопросы: а найдется ли в Карабахе достаточное количество квалифицированных программистов? Тем более что оттуда уже давно «слиняли» все, кто имел шансы найти работу во внешнем мире? Будет ли налажена такая «мелочь», как надежный Интернет и сотовая связь? В Ханкенди уже испытали шок, когда телефоны местных жителей вдруг стали «ловить» азербайджанские сети. И как теперь будет с «дистанционкой»? Наконец, есть и такая проблема, как обеспечение электроэнергией. Об этом в Ереване не очень любят говорить вслух, но в результате освобождения ранее оккупированных азербайджанских земель армянские сепаратисты лишились контроля над несколькими электростанциями. Как еще в начале июня признал председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян, предусматривалось, что из «Арцаха» в Армению будет поставляться около 300-330 мегаватт электроэнергии, а теперь приходится поставлять энергию из Армении в Ханкенди. А в Армении проблемы с генерацией существуют уже давно: еще в 2015 году специалисты Всемирного Банка предупреждали, что Армении придется вернуться к практике «веерных отключений», если там не нарастят в кратчайшие сроки объемы генерации. В результате в Ереване в последние дни уже наблюдаются перебои со снабжением электроэнергией и водой, причем, как утверждает местное «водопроводное» начальство, насосы останавливаются именно из-за скачков электроэнергии. Словом, явно не лучшие условия для «компьютерных игр»

Но все дело в том, что выбора у верхушки сепаратистов не осталось. «Чемоданные настроения» достигли здесь критической черты. Одних до смерти пугают слухи о звонках, где зловредные азербайджанцы и турки предлагают продать недвижимость. Другие впадают в состояние шока, когда офис депутата ММ от Ханкенди Турaлa Гянджaлиевa с телефонным номером и призывом обращаться. И самое главное, выезд подстегивает отсутствие экономических перспектив. Вот и пытаются в команде Араика Арутюняна играть в «комьютерную реанимацию миацума».

Только вот это заведомо игра без выигрыша.

Нурани, обозреватель

Minval.az