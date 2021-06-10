Никол Пашинян должен был зафиксировать переговорное наследство по Карабаху, которое получил на момент прихода к власти. Об этом заявил на пресс-конференции экс-президент Армении Левон Тер-Петросян, передает ереванский «Спутник».

Он отметил, что предложил это Пашиняну, когда тот стал премьер-министром, чтобы у того на руках была отправная точка, с которой он мог бы двигаться вперед.

«Я сказал ему: «Зафиксируй по документу ту ситуацию, которую ты получил в переговорном процессе от Сержа Саргсяна. Он спросил: «По какому документу?». Я ответил: «Я тебе продиктую письмо, отправь его министру иностранных дел. Потребуй в течение двух дней представить состояние переговоров по Карабаху на 18 апреля, когда Саргсян подал в отставку. Тогда у тебя будет на руках отправная точка. После этого если будет лучше – тебе лучше, если будет хуже – тебе хуже», — рассказал Тер-Петросян.

Он отметил, что сам сделал то же в 2008 году, когда окончательно решил баллотироваться в президенты. Он пригласил посла США (тогда –временного поверенного), попросив представить, в каком состоянии находятся переговоры. Тогда не раз говорилось, что, по Мадридским принципам, стороны согласовали 99% спорных вопросов. Тер-Петросян попросил опубликовать эти 99%, что и будет предложено сторонам как официальный документ.

«Я сказал, что это нужно и мне, и даже Сержу Саргсяну, если он будет избран президентом, чтобы понять, с какой точки мы начинаем переговорный процесс», — заявил экс-президент.

Месяц спустя такой документ опубликовал тогдашний американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

«То же самое я предложил сделать Николу Пашиняну. Вот и все, другого разговора не было», — добавил Тер-Петросян.

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