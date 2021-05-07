То, что вы видите на фото и видео – не трофейные кадры, отснятые в блокадном Ленинграде. Это жилой дом (итальянская система), расположенный на ул. Маяковского 15, напротив школы №66 и художественной академии. И в этих развалинах по-прежнему живут люди, если, конечно же, их существование в этом страшном месте можно назвать жизнью.

Согласно официальной информации дом был построен в 1926 году, хотя жители утверждают, что он был построен намного раньше. Но фишка в том, что НИ РАЗУ за все это время жилой дом не подвергался ни капремонту, ни облицовке внешнего фасада, хотя находится он на балансе государства.

В редакцию издания Minval.az обратилась Наиля Велиханова — жительница вышеуказанного дома, и рассказала, в каком страхе живут собственники квартир:

«Мы уже привыкли просыпаться под звук периодически падающих камней. Обычно это бывает либо глубокой ночью, либо по утрам. Бог бережет нас пока что, хотя пару лет назад на голову одного из детей упал камень, но по счастью великому, все обошлось легким ушибом – не более. Мы прочли вчера статью в вашем издании о погибшем подростке, на голову которого обрушилась облицовочная плита, все были в ужасе и отчаянии. Ведь наши дети тоже выходят во двор, а значит – рискуют. Причем рискуют не только погибнуть под отвалившимся камнем, но и провалиться в ветхий лестничный пролет. Три года назад мы обращались в МЧС, когда во двор масштабно обрушился балкон. Сотрудники этого ведомства приехали, обнесли балкон красной ленточкой, и с тех пор от них ни слуху, ни духу. Нашу судьбу так же не озвучивают ни ИВ района, ни ЖЭУ. Конечно же, все жители стараются содержать свои квартиры в порядке, но капитального ремонта не делает никто, потому что вкладывать большие деньги в квартиры, расположенные в дышащем на ладан доме – по меньшей мере, несерьезно.

Мы обращались в разные инстанции в разное время, но никакого более или менее определенного ответа так и не получили. Чиновники разводят руками, говорят, что не в курсе планов. И пока никто из них ничего не знает, наш дом постепенно разваливается, и мы не удивимся, что однажды он полностью упадет на наши головы. В прошлом году в СМИ появилась информация о списке домов, находящихся в аварийном состоянии, и подлежащих сносу. Но список должен быть утвержден Кабмином, только после этого он, возможно, будет опубликован. Но вот когда – не знает никто. Мы тщательно следим за информацией, но пока что наш адрес нигде не озвучивался. Что нам делать – ума не приложу, потому что каждый день для нас – самое настоящее испытание, так называемая «русская рулетка», игра со смертью. И пока городские власти составляют список, который неизвестно когда будет озвучен, наши жизни и здоровье подвергаются серьезной опасности. Квартиры свои мы продать не можем, кто купит жилье в таком непрезентабельном доме? А потому остается только одно – ждать. Но чего? Снова или смерти под развалинами?», – вопросила жалобщица.

На самом деле, ситуация патовая, если не сказать – фатальная. Пока власти города делят зоны влияния, соревнуясь в проекте по сносу «аварийных» (а на самом деле добротных) 5-этажек под эгидой «Генплана Баку», главы ИВ распродают тендеры под «пилотные проекты» сомнительным застройщикам, правдой и неправдой (второе –наиболее актуально) выселяющими жителей из квартир, стены и крыши реально аварийных домов вот-вот обрушатся на головы жителей. Только одно интересно: кто в таком случае будет отвечать за трагедию? И почему ни разу за все это время — даже после случая с масштабным обрушением балкона – ни один чиновник от горвластей и ни один сотрудник МЧС не соизволил прийти на аварийную территорию для осмотра? Почему не предпринимаются никакие действия со стороны ИВ, ведь дом находится на балансе государства? Главное – почему никто из обязанных следить за состоянием жилого дома, еще не ответил за преступное безразличие? Согласно закону, дома, находящиеся на балансе государства, раз в 10 лет должны подвергаться капитальному ремонту: фасады, блоки, дворы. Кроме того, если от жителей дома поступает жалоба на проблему, создающую весомую угрозу для здоровья или жизни, то проблему это должны ликвидировать незамедлительно, пока не случилось беды. Но, похоже, представители горвластей основательно рассчитывают либо на максимальное вымирание жителей столицы, либо надеются на выработку иммунитета против смертельных случаев — однозначно. А иного вывода просто в голову не приходит, так как ни в одной цивилизованной стране мира чиновник, игнорирующий проблему, не разгуливал бы на свободе, не открывал автопарки, не покупал виллы и земельные участки на родине и вне ее, не сорил бы деньгами в лондонском Сохо и месяцами не томил бы людей в свое приемной, не считая нужным разбираться в их проблемах и трудностях, даже если трудности эти – порой вопрос жизни и смерти, как в случае с жителями дома №15 по ул. Маяковского, которые вот-вот будут погребены под развалинами.

Яна Мадатова

Minval.az