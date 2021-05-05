Хоть на улице и ураганный ветер, но все же май. А значит, совсем скоро откроется сезон загородных поездок, пикников и, конечно же, пляжей. Кричим «ура», достаем из шкафа купальники, парео и плавки, и терпеливо ждем команды Старт (тем более, что карантин вот-вот снимут, обещали во всяком случае). И как только пляжный сезон будет открыт, народ, измученный томительным ожиданием лета после ковидных холодов, бросится штурмовать пляжи, особенно бесплатные, так как первые лица государства постарались сделать все для того, чтобы мы отдыхали с комфортом и максимально бюджетно. И если раньше дикие пляжи имели жалкий и неухоженный вид, то начиная с 2019 года их начали благоустраивать и облагораживать. Учитывая тот факт, что инициативой создания бесплатных пляжей занялась Лейла Алиева, мы действительно должны были погрузиться в самую настоящую зону комфорта, так как пляж в пос. Пиршаги, открытый в 2020-м году, действительно был отлично благоустроен и, казалось бы, повода для недовольства не было: приходи и отдыхай с комфортом всей семьей… Да не тут-то было! Уважаемая Лейла ханум, внедрив благое дело, наверняка не в курсе, что происходит в данный момент. А происходит самое настоящее непотребство, в котором замешаны по большей части госчиновники, которые, как впрочем, всегда, халатно и беспринципно отнеслись к народному достоянию. И сегодня на морской линии пос. Пиршаги творится нечто невероятное , никак не соответствующее госпрограмме, внедренной президентом страны, направленной на улучшение экологического баланса страны.

Пиршагинцы давно уже бьют тревогу, взывая к впавшей в состояние длительного анабиоза совести ответственных за порядок и чистоту госструктур, размещая публикации в социальных сетях и на форумах. Но воз, как говорится, и ныне там, хотя ВОЗ неоднократно предупреждал о серьезных болезнях, связанных именно с морской водой. Но, похоже, ВОЗ – не показатель для некоторых. И тот экологический кошмар, происходящий сегодня на береговой линии (и не только) в пос. Пиршаги стоит отдельного рассмотрения, которое мы разбили на абзацы и прикрепили к каждому из них соответствующее видео, отснятое сотрудником Минвала вчера вечером.

Дело – Труба

А труба непростая: отходы, льющиеся из нее в канал, впадающий море — ядовито- зеленого цвета. Правда, от какого предприятия злополучная труба отведена – затрудняются ответить даже сотрудники Минэкологии, периодически наезжающие с проверками на вышеуказанную территорию.



Дальше – больше: если пройти по берегу в сторону моря, можно увидеть еще одну «достопримечательность», приготовленную в качестве эксклюзива любителям халявного отдыха: фонтан из нечистот, бьющий из еще одной трубы, протяженность которой заканчивается в море. Но фонтан – на берегу, не доходя до линии воды. А вот сюрприз №3 – это самый настоящий топчик: новый вид джакузи из фекалий. Принимай удовольствие не выходя из моря, садись и наслаждайся. Скорее всего, чиновники решили, что это полезно для нашего здоровья, но вот только на открытии данного «развлечения» мы не присутствовали, а потому не в курсе — опробовали ли они уже все эти «прелести» на себе. Или подождут начала пляжного сезона, чтобы макнуться в эти пахучие воды? А мы постоим и посмотрим – каково это в дерьме купаться.





Но труба – это не единственный источник отхожих вод. К прибрежной линии ведут два канала, и второй несет в море все отходы (в том числе и сортирные).

Канализационная линия для дачников попросту недоступна, ее строительство началось только недавно, но конца ему пока не видать. В связи с вонючим стоком вместо ароматов моря грядущие пляжники насладятся смрадным амбре отхожих мест, поправят здоровье в фекальном джакузи и полюбуются на остовы мертвой рыбы, догнивающей в песке злочастного пляжа.

Кстати, рыбка-то померла не просто так: отравляющие море отходы убивают все живое и не факт, что пляжники, попавшие в такие дикие условия, останутся целы и невредимы.

Но самое печальное, что все эти безобразия творятся в считанных метрах от бесплатного пляжа İDEA, открытого Лейлой Алиевой для народа, на радость людям, так сказать.

Сотрудники Минэкологии, которым корреспондент Минвала задал вопрос о причине столь плачевного состояния пляжа, ответили, что виной всему «Азерсу» и «Бакканализация». Отметим, что «Бакканаизация» не так давно была уже оштрафована за халатность суммой в 4 тысячи манатов. Но финансовое взыскание не пробудило ни гражданского сознания, ни тем более совести.

Стоит отметить так же, что на многочисленных виллах госчиновников, расположенных на самых разных участках Абшерона, подобного безобразия не наблюдается. А ведь трубы туда проводила та же структура, однако, как говорится, нигде не течет и не капает. Значит все же можно делать работу качественно? Или качество у нас подается только в чиновничьи особняки и угодья олигархии? А простым людям та же структура предлагает в фекалиях плескаться. И что самое обидное во всей этой истории, так это факт злостного саботажа экологической политики , внедренной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой – Мехрибан ханум Алиевой, которые – кстати! – не так давно посетили пос. Пиршаги в рамках госпроекта по восстановлению бакинских поселков и дали старт ремонтно-восстановительным работам, которые должны пройти на территории Пиршаги.

Мы прекрасно понимаем, что в силу занятости визиты первых лиц государства ограничены рамками времени, и экологическое безобразие, зафиксированное сотрудником Минвала на фото-и видеокамеру, они навряд ли видели. Но, тем не менее, сила журналистского пера иногда срабатывает по принципу снайперской винтовки, и потому у нас только и остается одна надежды: опубликовать статью о вопиющем безобразии с приложением фото- и видеодоказательств, распространить в социальных сетях, разослать ее во все госструктуры и дожидаться результата. А он не замедлит себя проявить: глава государства вплотную занялся чисткой коррупционеров, сидящих на высокопоставленных местах, и большие эти деревья с шумом и треском падают. Вчера Ильхам Алиев уволил с должности главы «Азерсу» Горхмаза Гусейнова, и будущий руководитель этой структуры наверняка учтет все недочеты и промахи, допущенные по ходу деятельности бывшего главы. А значит и статья с приложенными доказательствами достигнет желанной цели. Во всяком случае, мы искренне надеемся на это, так как пляжный сезон не за горами, и народ должен пользоваться своим достоянием с комфортом, а не плескаться в фекалиях, вдыхая все ароматы канализационного коллектора.

Яна Мадатова, автор фото и видео Элеанора Рустамова

Minval.az