Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил главу Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренда посетить Азербайджан.

В среду состоялась встреча Алиева с главой ВЭФ Бренденом в формате видеоконференции, сообщает сайт главы государства.

В ходе встречи Алиев дал информацию об инфраструктурных проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, привлечении инвестиций, о строительстве новых аэропортов. Глава государства также коснулся перспектив сотрудничества в этих сферах с ВЭФ.

Президент также отметил, что в Азербайджане начал действовать аффилированный центр 4-ой промышленной революции (Центр Всемирного Экономического форума), первый на пространстве СНГ.

Алиев пригласил главу ВЭФ посетить Азербайджан и ознакомится с работой Центра.



Minval.az