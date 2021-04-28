28 апреля по инициативе президента Всемирного экономического форума состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом форума Борге Бренде в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба главы государства.
28 апреля по инициативе президента Всемирного экономического форума состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом форума Борге Бренде в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/04/28 14:50
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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