8 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Читайте также: Лидеры Азербайджана и России обсудили ситуацию в Карабахе

Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Во время телефонного разговора было продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, ее дальнейшей стабилизации в соответствии с заявлениями президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В ходе беседы, в частности, были предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций. При этом учитывались итоги состоявшейся 7 апреля в Москве российско-армянской встречи на высшем уровне. Было принято решение об активизации контактов в различных форматах.

Minval.az