Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили ситуацию в Карабахе с учетом российско-армянских переговоров 7 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, ее дальнейшей стабилизации в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года. В частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций. При этом учитывались итоги состоявшихся 7 апреля сего года в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне», — говорится в сообщении.

«Условлено об активизации контактов в различных форматах», — отмечает пресс-служба Кремля.

Minval.az