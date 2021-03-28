«Официальный Баку не оставит без ответа отказ посла Германии Вольфганга Майнинга посетить освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана совместно со своими коллегами из других стран. После подобного демарша у господина Майнинга значительно ограничатся возможности каким-либо образом содействовать политике своей страны в Азербайджане».

Об этом в беседе с Minval.az заявил экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров, комментируя последнюю напряженность в азербайджано-германских отношениях, а также сообщение о том, что глава немецкой дипмиссии в Баку В. Майнинг отказался посещать освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана.

«Данный отказ со стороны Вайнинга является большой ошибкой. Думаю, этот посол не будет эффективным проводником внешней политики ФРГ в Азербайджане. Мы должны выразить свою позицию в этом вопросе. Тем не менее, мы не можем объявить его персоной нон грата, поскольку он не нарушал какие-то основополагающие правила, закрепленные Венской конвенцией. Мы можем лишь критиковать посла за его шаг. Задачей для каждого посла является иметь рычаги, имидж, влиять и проводить политику своего государства на территории страны аккредитации. После такого рода действий, степень его влияния у нас в стране будет снижена до минимума. У Майнинга возникнут проблемы во встречах с официальными лицами нашей страны, его не будут приглашать на разные мероприятия. Вся эта кампания ошибочна и приведет к обратному результату», — добавил Т.Зульфугаров.

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По словам экс-министра, официальный Баку, безусловно, сделает выводы и будет адекватно реагировать на всю эту ситуацию. Одновременно Зульфугаров напомнил о заявлении президента Ильхама Алиева о том, что все те страны, которые проявили уважение к нашей территориальной целостности, получат соответствующие экономические преференции при восстановлении Карабаха.

«Азербайджан не является государством, которое с протянутой рукой ждет чьей-либо помощи. К сожалению, этой помощи мы не видели даже. Хотя по логике, в условиях, когда в свои родные дома возвращаются сотни тысяч людей, помощь должна быть оказана. Они не помогли нам, но и мы не стоим с протянутой рукой», — подчеркнул наш собеседник.

При этом экс-глава внешнеполитического ведомства не исключает того, что к возникновению напряженности в азербайджано-германских отношениях может быть причастна Франция. К тому же после Brexit на Западе наблюдается французско-немецкое доминирование.

«Понятно, что европейское сообщество в лице Франции отдалено от вопросов, связанных с карабахским конфликтом, после того, как Минская группа прекратила свою деятельность. И в данном случае, и французская линия, и уже как мы видим германская, ориентирована на возобновление деятельности МГ ОБСЕ, в рамках которой они сохраняли рычаги давления на ситуацию в этом регионе.

Такая позиция Берлина — я характеризовал бы ее как непродуманную — не даст каких-либо результатов, со стороны Баку она не будет принята. И поэтому предпринимаются определенные шаги с целью оказать давление на нас. Однако у них нет никаких шансов для того, чтобы добиться своей цели и приблизиться к тематике возобновления деятельности посредников МГ ОБСЕ», — отметил он.

По словам Зульфугарова, помимо того, что от вопроса урегулирования конфликта были отдалены Франция, Евросоюз, Минская группа включала в себя и Армению. Поэтому наша линия на дистанцирование Еревана от всех внутренних вопросов нашей политики и суверенных прав, не имеет альтернативы.

«Данная позиция однозначно подчеркивает, что Карабах является внутренним вопросом Азербайджана. Азербайджан выбрал международный формат, который содействует реинтеграции этих районов в азербайджанское государство. Этот формат не предполагает никакого статуса Карабаха, карабахские армяне будут наделены теми же правами, которыми пользуются все остальные граждане Азербайджана. Российско-турецкий тандем, который мы привлекли для содействия в вопросе реинтеграции, нас полностью устраивает. И попытки реанимировать МГ ОБСЕ, попытки ряда стран Евросоюза реанимировать тематику статуса, ни к чему не приведут», — резюмировал Т.Зульфугаров.

Бахтияр Сафаров

Minval.az