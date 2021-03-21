Экономическая подоплека войны и оккупации — тема деликатная и для многих по-прежнему неудобная. Гитлер, как известно, обещал: «Каждый немец имеет право на землю!» —подразумевая земельные наделы и поместья в покоренных странах. Той же тактики придерживались и почитатели его приспешника Гарегина Нжде из сегодняшней Армении в ходе оккупации Карабаха. Где «на публику» произносились пафосные речи о «Великой Армении», «церквях и хачкарах», «самоопределении» и прочих красивостях. А о том. Что происходило в реальности, интересную информацию дает скандальная история, разразившаяся несколько дней назад. В Армении действует комиссия по предотвращению коррупции, куда местным «большим шишкам» предписано сдавать декларации об имуществе и доходах. Дошла очередь и до генерал-полковника Мовсеса Акопяна, бывшего главы ГШ ВС Армении и бывшего же военного инспектора. В своей декларации сей представитель армейской «ветки» карабахского клана аккуратно перечислил свое имущество, находившееся на ранее оккупированных, а теперь освобожденных азербайджанских землях, и после каждого пункта старательно указал: «сдали врагу», «передали противнику», «подарили Алиеву»…Окропил ли при этом слезами сей список потерянного имущества генерал-полковник, очевидцы умалчивают. Но зато с удовольствием смакуют подробности вспыхнувшего скандала.

Здесь надо немного «отмотать назад» и напомнить, как еще в январе нынешнего года Микаел Минасян, зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна и экс-посол Армении в Ватикане, выступил с громким разоблачением: оказывается, предатель Никол Пашинян еще год назад поделился с «президентом Нагорного Карабаха» Араиком Арутюняном своими планами по «сдаче территорий»! А те поторопились «сбросить» находившееся там имущество! Как уверял Минасян, «за прошедший год Араик Арутюнян и Камо Агаджанян (бывший «глава Службы национальной безопасности Карабаха — Minval.az) продали все принадлежащие им и их близким бизнесы в районах Джебраила, Физули и, что самое невероятное, в Гадруте. Кстати сады в Гадруте были проданы за полцены, и Арутюнян лично помогал покупателям найти необходимые средства». Версия получилась из разряда «шитых белыми нитками». Если Пашинян «сдал земли», то почему ведущие военные аналитики мира теперь изучают военную тактику Азербайджана — они и впрямь, по версии Минасяна, не в состоянии отличить новое слово в «военных технологиях» от банального «договорняка»? А сам Минасян, который утверждает, будто бы «предупредили» Араика Арутюняна еще год назад — почему он молчал все это время? И заговорил после того, как Араика Арутюняна и их подручных вышибли и из Джебраила, и из Физули, и из Гадрута?

Мовсес Акопян, понятно, эти вопросы не озвучивает. Но зато умело ловит «волну» и делает свой «внутриполитический» ход. Экс-глава генштаба, во-первых, поддержал обвинения в «сдаче земель» (ну не хочется генералу признавать, что Азербайджан «раскатал» в Карабахе армию, созданную «карабахским кланом»), а во-вторых, убедительно продемонстрировал, что он, в отличие от Араика Арутюняна, свое имущество «сбросить» не успел, и оно теперь — какой ужас! — вернулось законным хозяевам. А сообщившие об этом ереванские СМИ предсказуемо замечают: «На фоне этого позорного инцидента было бы интересно ознакомиться с декларацией об имуществе действующего президента Араика Арутюняна, считающегося самым богатым чиновником «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) всех времен», вспоминая «разоблачения» Минасяна.

Это, конечно, любопытная информация к размышлению, какие страсти бушуют сегодня в среде «карабахского клана». Но пусть с этими скандальными выходками разбирается фан-клуб побитых армянских генералов. Куда важнее другое. Скандал, который «поддерживает на плаву» Мовсес Акопян, дает прямо-таки неоценимую информацию о «национальных особенностях» грабежа оккупированного Карабаха. Как оказалось, для Мовсеса Акопяна, Араика Арутюняна и т.д. оккупация азербайджанских территорий не просто имела еще и «бизнес-измерение». Показательно, их «бизнес» располагался по большей части в плодородной долине Араза, то есть на тех землях, которые согласно переговорным предложениям должны были быть возвращены Азербайджану. Понятно, что и в верхушке «карабахского клана», и в окружении Араика Арутюняна, и в ближнем кругу Мовсеса Акопяна были абсолютно уверены, что рядовые «зинворы» ну просто обязаны умирать за их коммерческие интересы. И уж точно совершенно не ждали удара азербайджанского «Железного кулака» со всеми последствиями для своего бизнеса на грабеже чужих земель. Остается только вздыхать и всхлипывать над декларацией об утерянном имуществе.

И самое главное, «генеральский плач» напомнил и о другом вопросе, который в Армении предпочитают не озвучивать. Дело не в личных финансовых потерях Араика Арутюняна, Мовсеса Акопяна и т.д. Просто… кому и на какие средства теперь кормить «огрызок»? В те же дни, когда Мовсес Акопян рыдал над своей имущественной декларацией, председатель Аграрно-крестьянского союза Армении Грач Берберян называл журналистам цифры: «потеряны» пахотные земли, с которых собирали 100 тысяч тонн зерна, порядка 1300 га садов граната, около 300 га королька, огромные территории с виноградниками, около 250 га лука. В общей сложности, было потеряно около 3000 га обрабатываемой земли. Плюс, добавим от себя, полтора десятка рудников, включая золотые, леса с ценнейшей древесиной, минеральные и термальные источники… Более четверти века все это не только позволяло выживать оккупационному режиму, но и не на шутку «подпитывало» бюджет Армении, а как быть теперь? Бюджет Армении и так похож на «Тришкин кафтан». Клянчить подачки у диаспоры? Умолять российских миротворцев привезти гуманитарную помощь?

Есть, правда, простой выход: как можно скорее восстановить суверенитет Азербайджана над «огрызком» не только де-юре, но и де-факто, включиться в программу регионального развития…К такому политическая верхушка в лице Араика и Мовсеса явно не готова, но альтернативой ему являются «голодные бунты» уже в ближайшем будущем.

А это значит, что Азербайджану надо отрабатывать на учениях не только планы контртеррористической операции, но и возможной гуманитарной интервенции.

Нурани, обозреватель

Minval.az