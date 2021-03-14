Вчера представители СМИ, НПО, блогеры и общественные деятели вместе с помощником главы государства — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым посетили освобожденный от оккупации Агдамский район.

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Х.Гаджиев отметил, что, находясь в Агдаме, испытывает смешанные чувства.

«С одной стороны, это чувство одержанной победы, которую нашему народу подарил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, господин президент Ильхам Алиев. С другой, наблюдая за этими развалинами, хочешь не хочешь, но человек немного расстраивается.

Но мы уверены, что наше государство под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана восстановит Агдам и район вновь вернет себе прекрасный облик», — привел его слова азербайджанский интернет-портал Caliber.Az.

Minval.az