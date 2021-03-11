Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к населению столицы в связи с ожидаемым 12 марта снегом и метелью, говорится в сообщении агентства.

Читайте также: Дорожная полиция предупреждает водителей в связи с предстоящим снегом

В связи с ухудшением погоды водителям рекомендуется быть внимательными на подъемах и спусках во избежание возможных аварий и других происшествий: «Советуем водителям соблюдать допустимую скорость движения, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения. В снежные и морозные дни советуем предпочесть общественный транспорт. Пассажирам, ожидающим автобусы на остановках, тоже нужно соблюдать осторожность, также не следует сходить и садиться в автобус вне остановок. Эти же правила должны соблюдаться на территории Центра по транспортному обмену. Пешеходам, переходящим дорогу, рекомендуем пользоваться пешеходными переходами».

Minval.az