Управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям и пешеходам в связи с предстоящим изменением погодных условий.

Как сообщил начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с ожидаемыми погодными условиями водителям следует не ездить на высокой скорости, не совершать резких маневров, перед выездом на дорогу проверять исправность стеклоочистителей и стеклоомывателей, а также наружных световых приборов, правильно пользоваться системой отопления и вентиляции салона автомобиля:

«Учитывая возможность обледенения дорог, просьба к водителям не выезжать на дорогу на транспортных средствах, шины которых не соответствуют нормам. Также, учитывая высокую вероятность того, что водителям, которые не имеют опыта управления транспортными средствами в таких погодных условиях, и могут представлять опасность для жизни и здоровья и других участников движения, рекомендуется не выезжать на дорогу».

Minval.az