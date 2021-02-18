«Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни коллективными усилиями. Важно, чтобы не только Азербайджан и Армения, но и все страны действовали с единых позиций».

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Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

«Необходимо, чтобы мы содействовали налаживанию диалога всех проживающих на территории региона народов, помогали разблокированию экономических и транспортных связей, обеспечивали охрану памятников истории и культуры. В первую очередь, нужно исходить из установления прочного мира, в основе которого люди, возвращаясь в Карабах, будут выстраивать жизнь по всем направлениям», — добавила Захарова, слова которой приводит «Репорт».

Он отметила, что для этого необходимо, чтобы и Азербайджан, и Армения, и страны-соседи действовали с единых позиций. «Обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта в последние дни оставалась стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль за ситуацией на 27 наблюдательных постах», — отметила М.Захарова (цитата по АПА).

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