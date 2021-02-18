Обстановка в зоне конфликта в Нагорном Карабахесохраняется стабильной, нарушений перемирия не зафиксировано, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль за ситуацией… Продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов и обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорный Карабах», — заявила Захарова на своем еженедельном брифинге.

Minval.az