Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным арест Алексея Навального и изложил позицию Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам телефонного разговора.

«Председатель Мишель поднял вопрос о задержании Алексея Навального. Председатель Евросовета проинформировал президента Путина о серьезной обеспокоенности ЕС и входящих в него государств последними событиями и призвал полностью и безоговорочно уважать права Алексея Навального», — отмечается в нем.

Шарль Мишель сообщил Путину, что лидеры 27 стран ЕС на саммите в марте обсудят отношения с Москвой. «Председатель Евросовета проинформировал президента Российской Федерации о своем намерении организовать в марте стратегические дебаты в Европейском совете по отношениям между ЕС и Россией», — говорится в документе.

Кроме того, Шарль Мишель и Путин обсудили, в частности, важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. «В ходе телефонной беседы также говорилось о пандемии COVID-19 и важности глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с ней», — отмечается в заявлении.

Глава Евросовета и президент РФ также обсудили необходимость укрепления глобального мира и безопасности и «стремления к меньшему количеству конфликтов и большему количеству решений».

Кремль о разговоре Путина и Мишеля пока не сообщал.

Minval.az