Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного в Москве на 30 суток.
«Я призываю немедленно освободить Навального», — приводит слова Меркель РБК со ссылкой на Die Welt.
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного в Москве на 30 суток.
«Я призываю немедленно освободить Навального», — приводит слова Меркель РБК со ссылкой на Die Welt.
Дата: 2021/01/22 0:31
Раздел: Бывший СССР, Мир
Просмотров:
45
МИД Турции надеется на еще большее укрепление дружбы двух стран благодаря меморандуму о взаимопонимании
Неведомая сила выбросила это мерзкое создание в бренный мир, обратно из ада
Азербайджан и Туркменистан открывают новую страницу в истории Каспия
Жалобу подали в Мособлсуд
По словам журналиста и телеведущего, всего покушений было пять
Их сопровождали российские миротворцы
Состоялся визит главы МИД Азербайджана в Туркменистан
Россельхознадзор выявил новые случаи поставок зараженных томатов из Азербайджана
Президент Грузии поставила вопрос еще большего участия ЕС в вопросе урегулирования конфликтов