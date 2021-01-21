Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного в Москве на 30 суток.

«Я призываю немедленно освободить Навального», — приводит слова Меркель РБК со ссылкой на Die Welt.

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