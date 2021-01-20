Украина получит более 36 млн евро от Германии на развитие социальной инфраструктуры на Донбассе. Соглашение с Кредитным учреждением для восстановления (KfW) Кабмин уполномочил подписать вице-премьер-министра Алексея Резникова, сообщает правительственный портал в среду, 20 января.

Речь идет о новом проекте Содействие развитию социальной инфраструктуры стоимостью 13,1 миллиона евро, предусматривающем энергоэффективную модернизацию учреждений медпомощи, закупку современного базового медицинского оборудования и оборудования для амбулаторной диагностики и лечения болезни COVID-19 и ее последствий на территории Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, а также на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, предусмотрено подписание дополнительных соглашений стоимостью 23,4 миллиона евро. Еще один грант на 14,45 миллиона евро направят на улучшение условий оказания медпомощи.

Minval.az