На МКС вновь перестала функционировать система получения кислорода Электрон-ВМ. Эта поломка – седьмая за последние месяцы, сообщил космонавт Сергей Рыжиков, пишет Интерфакс.

«В 15:19 прошла информация об отказе Электрона», — сказал Рыжиков во время переговоров с Центральным управлением, трансляцию которых ведет NASA.

Система Электрон находится на российском сегменте МКС в модуле Звезда.

Отмечается, что эта поломка седьмая с октября. До этого система отказывала 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 и 12 декабря.

Позже Роскосмос сообщил, что система получения кислорода «Электрон-ВМ» вновь заработала.

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