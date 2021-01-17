На 68-м году жизни скончался посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов, сообщает Twitter посольства в Абу-Даби.

«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ Сергея Николаевича Кузнецова», — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются.

Кузнецов родился в 1953 году. Являлся выпускником МГИМО и Дипломатической академии МИД. С 1985 года работал на различных дипломатических должностях.

В ноябре 2015 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Джибути и Сомали, а в апреле 2019-го он стал главой дипмиссии в ОАЭ.

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