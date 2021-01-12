Интерпол выдал ордер на арест граждан России из-за мощного взрыва в порту Бейрута, унёсшего жизни 190 человек. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на NNA.

По данным СМИ, в деле фигурируют Игорь Гречушкин — владелец сухогруза Rhosus, который перевозил аммиачную селитру, и капитан судна Борис Прокошев. Ливанский суд запросил международный ордер на арест россиян ещё в октябре прошлого года. Также ордер выдан на португальца Жоржи Мануэла Нету Морейра, осматривавшего партию селитры перед её отправкой в Бейрут.

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