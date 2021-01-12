Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения главного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева, 12 января, пригласил американского миллиардера, главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска постеить музей космонавтики на родине ученого в Житомире. Об этом глава государства написал в Twitter.

«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших.

Хочу пригласить его давнего поклонника @elonmusk в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева», — написал Зеленский в соцсети.

Также президент добавил твит Маска о том, что он разговаривал с семьей Королева и назвал советского ученого «одним из лучших».

Minval.az