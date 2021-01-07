Родственники пассажиров сбитого в прошлом году над Ираном самолета Boeing 737-800 «Украинских авиалиний» требуют привлечения к ответственности всех причастных к трагедии.

Лайнер, следовавший рейсом PS-752 Тегеран-Киев, был сбит двумя ракетами из ЗРК «Тор-М1» восьмого января 2020 года вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Представитель родственников жертв крушения Boeing 737-800 от Канады Хамид Исмаилиюн живет в Торонто.

Исмаилиюн — писатель и стоматолог. Среди пассажиров украинского авиалайнера находились его 42-летняя супруга Периса и 9-летняя дочь Рейра.

«В день атаки КСИР на американские базы в Ираке, иранская армия не закрывала воздушное пространство для пассажирских самолетов, чтобы использовать лайнеры в качестве «щита» в случае удара со стороны США. На сегодня неизвестна причина взлета сбитого авиалайнера на 57 минут позже назначенного времени. Самолет, сбитый в 06.15 по местному времени через 3 минуты после взлета двумя ракетами, запущенными из зенитно-ракетного комплекса с интервалом в 25 секунд, упал в районе Шахидшехр недалеко от Тегерана», — цитирует Исмаилиюн «Анадолу».

«Доказательства говорят о том, что рейс PS 752 был сбит преднамеренно», — уверен Исмаилиюн.

Он напомнил, что власти Ирана изначально опровергли информацию о том, что самолет был сбит из ЗРК, и настаивал на версии технических неполадок. Лишь спустя три дня Тегеран признал уничтожение лайнера, назвав случившееся «ошибкой».

Признание последовало после заявлений президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также публикаций фотоснимков в СМИ. «По сей день по этому делу в Иране никто не подал в отставку, не был задержан и не просил прощения», — говорит убитый горем канадец.

Тегеран в течение семи месяцев отказывался передавать «черные ящики» сбитого украинского лайнера на экспертизу. При этом информация по данным с этих ящиков все еще недоступна, отмечает Исмаилиюн.

Родственники жертв крушения самолета с первого же дня не доверяют Тегерану из-за противоречивых заявлений по поводу инцидента, подчеркивает Исмаилиюн. «Мы требуем справедливости», — подчеркнул он.

Minval.az