Никол Пашинян всегда отличался любовью к фантазии. А проще говоря, к дешевому вранью. Вот и на сей разм«шашлычный премьер» дал интервью армянской редакции радио «Свобода», где ушел «в отрыв от реальности». Он не только рассказывал, что в Карабахе в плен попали несколько десятков армянских «зинворов», но и уверял, будто бы в азербайджанском окружении оказались российские миротворцы. Тут уже не смолчало минобороны России. И с армейской прямотой «пригвоздило за язык» армянского главу правительства: «Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности». Как добавили в Минобороны РФ, все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, «как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня», и этот режим соблюдается по всей линии соприкосновения.

Эта заочная перепалка между Москвой и Ереваном — еще одно проявление «информационно-политических кругов по воде», которые расходятся сегодня от драматических событий в лесах Ходжавенда. Где, как уже не раз рассказывалось в Minval.az, накануне азербайджанские военнослужащие передали российским миротворцам еще несколько десятков армянских «зинворов», которые решили было «поиграть в войнушку», но теперь сами уныло признаются, что «подвигов и славы» не получилось. В какой-то момент их окружили азербайджанцы, а потом «один из них (азербайджанцев — Minval.az) подошел к нашим (армянам — Minval.az), сказал, что не хочет их убивать, учитывая их малочисленность. Он предложил либо продолжить бои, либо сопроводить армянских военнослужащих до российских миротворцев».

Более того, в беседе с «Коммерсантом» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева подчеркнула: армянские войска должны уйти со всей территории Карабаха. «Оригинал заявления на русском языке, и там все четко написано» — цитирует ее “Ъ”.

Однако это требование в Армении выполнять не спешат. Более того, как проговариваются в Ереване, этот «отряд добровольцев» из Армении, точнее, из Ширака, привезли и «разместили на позициях» примерно 20 дней назад. То есть уже во время действия режима прекращения огня. Одно только это нечаянное признание разбивает в пух и прах весь официальный пиар насчет «заблудившихся в лесах» армянских солдат, которые то ли не в курсе, что война закончилась, то ли не смогли вовремя выйти к своим. Выходит, что в реальности «добровольцев» в азербайджанский тыл забрасывали уже в то время, когда прекращение огня «работало» вовсю, а армянские войска под контролем российских миротворцев выводились из Агдама, Кельбаджар и Лачина.

И что же — имело место чья-то «самодеятельность»? Или…

Дело даже не в том, что в те же дни СМИ Армении прямо-таки пестрели хвастливыми заявлениями неких «отрядов добровольцев», которые объявили себя «смертниками», отказались подчиняться приказу сложить оружие и обещают «продолжать воевать». Важно другое. Как уже рассказывал Minval.az, в те же дни в «соловьевском» эфире небезызвестный Семен Пегов, он же WarGonzo, беседовал с Семеном Багдасаровым. И оба весьма оживленно выдавали весьма провокационные «прогнозы», подпадающие под статью о подстрекательстве к терроризму: дескать, «армяне, не желая смириться с поражением, совершат нападение на азербайджанских солдат в Карабахе, идет подготовка к различным боевым действиям, начнется партизанская война», и есть, мол, на этот счет соответствующая информация. И вряд ли высказывали исключительно личные фантазии: слишком многое указывало на то, что Пегов и Багдасаров озвучивали угрозы весьма влиятельных ереванских кругов. Примечательно, что в те же дни находившиеся в Ханкенди «добровольцы» из «третьих стран», которые приехали в Карабах воевать на стороне Армении, активно делились с журналистами своими «военными тайнами»: здесь, мол, еще ничего не закончилось. И тем более очевидно, что в Армении, начитавшись книг то ли про Вьетнам, то ли про Афганистан, вознамерились взять реванш при помощи «партизанской войны». Но не ждали, что «партизанские мечты» закончатся антитеррористическими зачистками и далеко не победным маршем с поднятыми руками

И вот теперь в окрестностях Гадрута погибли азербайджанские военнослужащие и тяжелые ранения получил сотрудник Azercell. А в освобожденных районах Азербайджана, в том числе Физулинском и Ходжавендском, усиливаются меры безопасности. Словом, слишком многое указывает на то, что Армения действительно пытается начать против Азербайджана «террористическую войну». Тем более что «штурмовые группы», которые создадут хаос в тылу «противника», обещал создать еще Давид Тоноян. Он, правда, уже не министр обороны, но традиции террора в Армении слишком глубоки и слишком «основательны», чтобы их можно было «перечеркнуть» одной только отставкой министра обороны.

А это значит, что события в Ходжавендских лесах заслуживают самого серьезного и «политического», и «правового» внимания. С учетом заявлений Пегова и Багдасарова, по поводу которых Генпрокуратура Азербайджана уже обращалась к российским коллегам.

Нурани

Minval.az