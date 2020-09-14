Не так давно «Минвал» публиковал заметку про семью инвалида карабахской войны Омарова Исмаила и трех его детей, живущих за чертой бедности в Ясамальском районе.

В связи с началом учебного года сотрудники издания направили в Министерство образования письмо, в котором просили помочь детям с приобретением формы и письменных принадлежностей.

Министерство образования отреагировало незамедлительно: была создана специальная комиссия, которая приехала по адресу, познакомилась с детьми и ознакомилась с условиями их проживания. По прошествии нескольких дней Саида, Саид и Саят получили по 2 комплекта новой формы, а так же все необходимые для школы предметы: ручки, карандаши, фломастеры, тетради, альбомы и дневники.

Редакция Minval.az и семья Омаровых выражают Министерству образования благодарность за оперативность и понимание ситуации.

Minval.az